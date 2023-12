W internecie pojawiło się nagranie ze Strefy Gazy, na którym widać kilkudziesięciu rozebranych do bielizny mężczyzn siedzących lub klęczących na ziemi i pilnowanych przez izraelskich żołnierzy. Rzecznik rządu Izraela przekazał, że Palestyńczycy widoczni na nagraniu "zostali znalezieni na terenach, które cywile mieli opuścić kilka tygodni temu".

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Czekamy tylko na sygnał do wjazdu z większą pomocą dla Strefy Gazy

Opublikowano nagranie ze Strefy Gazy. Izrael mówi o "twierdzach Hamasu"

Jak poinformowało BBC, 8 grudnia rzecznik izraelskiego rządu powiedział, że mężczyźni widoczni na nagraniu zostali zatrzymani na terenach, które określił jako "twierdze Hamasu". Dodał, że Izraelczycy będą przesłuchiwać Palestyńczyków, aby ustalić, czy wśród zatrzymanych znaleźli się bojownicy Hamasu.

Poinformowano, że wśród zatrzymanych znalazł się między innymi Diaa Al-Kahlout, jeden z palestyńskich dziennikarzy. "Na nagraniu widać palestyńskiego dziennikarza. Pojawiają się informacje, że były tam też dzieci i pracownicy ONZ. To jest właśnie definicja faszyzmu" - napisał na portalu X aktywista Howard Beckett.

Strefa Gazy. Zatrzymano palestyńskiego dziennikarza. "Poniżające traktowanie ludności cywilnej"

Pracodawcy dziennikarza odnieśli się do informacji o przetrzymywaniu mężczyzny przez izraelskie wojsko. Stwierdzili, że Izrael dopuszcza się w ten sposób "poniżającego traktowania ludności cywilnej".

Izraelskie wojsko nie odniosło się bezpośrednio do nagrań opublikowanych w internecie. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przyznał jednak 7 grudnia, że Izraelczycy zatrzymali setki osób podejrzanych o terroryzm. - Wielu z nich w ciągu ostatnich 24 godzin zgłosiło się do nas. Informacje uzyskane podczas przesłuchań są wykorzystywane do kontynuowania walk - podkreślił.