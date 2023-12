Instytut zdrowia wydał w Holandii czerwony alert. "Absolutnie nie należy stosować tej pigułki"

Instytut zdrowia Trimbos przekazał w piątek 8 grudnia czerwony alert dotyczący narkotyku ecstasy. Na holenderskim rynku pojawiły się tabletki, które zawierają niebezpiecznie wysokie stężenie substancji psychoaktywnej MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetaminy).

Holandia. Niebezpieczny narkotyk na rynku. "Absolutnie nie należy stosować tej pigułki"

Pod koniec listopada System Informacji i Monitorowania Narkotyków (DIMS) otrzymał kilka tabletek ecstasy zawierających ponad 300 miligramów MDMA. Jest to dawka, która może zagrażać życiu. Portal wylecz.to przekazał, że zazwyczaj każda tabletka zawiera średnio od 50 do 150 miligramów substancji psychoaktywnej. Narkotyk w takiej ilości działa przez około 3-6 godzin. Instytut sprecyzował, że wzmocnione ecstasy są rozprowadzane w charakterystycznej formie. "To wydłużona beżowo-złota pigułka z logo Audi. Tabletki zostały rozdane w różnych miejscach w kraju" - poinformował instytut.

"Absolutnie nie należy stosować tej pigułki. Jeśli ktoś zażył już tę pigułkę i odczuwa poważne skutki, należy szybko wezwać służby medyczne (pierwszą pomoc lub pogotowie) i w międzyczasie spróbować jak najbardziej uspokoić poszkodowaną osobę. Zażywanie narkotyków nigdy nie jest pozbawione ryzyka. Jeśli nie chcesz ryzykować, nie używaj go" - przekazał Trimbos w komunikacie.

MDMA to składnik ecstasy. Narkotyk powoduje ryzyko uszkodzenia narządów

Według doniesień portalu drugs.info MDMA jest aktywnym składnikiem tabletek ecstasy, który poza euforią powoduje, że organizm nie jest w stanie prawidłowo regulować swojej temperatury. Instytut zdrowia przekazał, że zwiększona ilość tej substancji może prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby lub serca. W ostateczności może nastąpić śmierć.

Substancja MDMA jest nielegalna w prawie wszystkich innych krajach świata. Holandia umieściła narkotyk na liście ustawy opiumowej, co oznacza, że zabronione jest jego posiadanie, przetwarzanie i transport. Niestosowanie się do tego zakazu jest przestępstwem.