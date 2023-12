Pomoc Zachodu dla Kijowa wyraźnie zwolniła. USA: Nie możemy obiecać, że będzie kontynuowana

Kongres nie zgadza się na zaproponowany przez Joe Bidena kolejny pakiet wsparcia dla Kijowa. Jak przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mimo tego prezydent USA gotowy jest na kompromis z kongresmenami Partii Republikańskiej

- Nie jesteśmy w stanie obiecać Ukrainie, że nasza pomoc będzie kontynuowana. Biorąc pod uwagę, jak stoją sprawy na Kapitolu, nie jesteśmy w stanie złożyć takiej obietnicy - powiedział w czwartek John Kirby. - Jest po prostu mała liczba republikanów, która chce trzymać [pomoc dla Ukrainy - red.] jako zakładnika, żądając dość skrajnej polityki na granicy - dodał. Republikanie chcą bowiem daleko idących restrykcji w polityce azylowej i kontynuacji budowy płotu na granicy z Meksykiem.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do samej sytuacji w Ukrainie. - Siedząc na jego [Wołodymyra Zełenskiego - red.] miejscu i patrząc na front, widać tam wielu Rosjan, a ich liczba się zwiększa, bo Putin kontynuuję rekrutację dodatkowych sił, by włączyć je do walki. Chcemy więc, by był gotowy temu sprostać, i nie tylko mógł się bronić, ale przejść do ofensywy. Chcemy dać mu do tego narzędzia - zaznaczył John Kirby.

Badanie: Pomoc Zachodu dla Kijowa wyraźnie spowolniła

Z analizy Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej wynika, że pomoc Zachodu dla Ukrainy wyraźnie spowolniła. Zadeklarowane przez szereg państw wsparcie jest w ostatnim kwartale najniższe od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji.

Wyniki analizy Kilońskiego Instytutu są szeroko cytowane przez ukraińskie media. Badania dotyczyły pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej, obiecanej przez zachodnich sojuszników Kijowa. Spośród 42 krajów, które zostały objęte badaniem, jedynie 20 deklarowało w ostatnich trzech miesiącach nowe pakiety pomocowe dla Ukrainy. Wartość zapowiedzianego wsparcia od sierpnia do października wynosiła nieco ponad 2 mld euro. To niemal o 90 proc. mniej niż w tym samym okresie rok temu. Ukraińcy potrzebują wsparcia zarówno rujnowanej przez wojnę gospodarki, ale przede wszystkim pomocy wojskowej, bo bez niej, jak podkreślają władze w Kijowie, Ukraina przegra wojnę z Rosją.

