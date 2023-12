Niezależny portal Meduza.io przekazał w czwartek 7 grudnia, że w jednej ze szkół w Briańsku (Rosja) doszło do strzelaniny. Ogień otworzyła uczennica ósmej klasy, która, według ustaleń 74.ru, miała przy sobie podczas lekcji broń należącą do jej ojca.

Rosja. Strzelanina w szkole. 14-latka otworzyła ogień do kolegów z klasy i popełniła samobójstwo

Agencja informacyjna TASS poinformowała, że uczennica zaczęła strzelać niemal od razu po wejściu do klasy. Według wstępnych ustaleń narzędziem zbrodni była broń długa. Organy ścigania twierdzą, że dziewczyna otworzyła ogień z powodu konfliktu z rówieśnikami z klasy. Ministerstwo spraw wewnętrznych Rosji przekazało, że podczas strzelaniny w szkole rannych zostało czworo uczniów. Jeden z nich zmarł, a napastniczka popełniła samobójstwo.

- W dniu dzisiejszym policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w gimnazjum nr 5 w Briańsku. Policjanci natychmiast udali się na miejsce zdarzenia. Według wstępnych informacji jedna z uczennic wniosła do budynku gimnazjum broń palną i oddała kilka strzałów, w wyniku czego trzy osoby zostały ranne. Potem dziewczyna popełniła samobójstwo. Z raportu wynika, że ustalane są motywy i okoliczności zdarzenia - informowało początkowo rosyjskie MSW.

Na miejscu pracują między innymi kryminolodzy z okręgowego wydziału śledczego. Funkcjonariusze starają się ustalić motywy przestępstwa i okoliczności zdarzenia. Agencja TASS przekazała, że ojciec uczennicy został zatrzymany w celu przesłuchania. Policja przesłuchuje również siostrę bliźniaczkę dziewczynki z uwagi na podejrzenie, że mogła ona wiedzieć o planach siostry.

Rosja. Strzelanina w szkole. Uczennica miała być prześladowana przez rówieśników

Telegramowy kanał Mash przekazał, że ósmoklasistka miała na imię Alina i miała być prześladowana w szkole od podstawówki. Mash sugeruje, że być może to była jedna z przyczyn, dla których 14-latka zaczęła strzelać. Podczas zdarzenia dzieci próbowały ukryć się pod ławkami, a nauczyciele usiłowali "przemówić dziewczynie do rozsądku". - Było dużo krwi. Kiedy tam szliśmy po strzelaninie, na ścianie też była rozmazana krew. Wynieśli rannego chłopca - opowiadali uczniowie, cytowani przez 74.ru.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.