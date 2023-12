Senat USA zablokował pakiet pomocy dla Ukrainy i Izraela. "Putin nie zatrzyma się na Ukrainie"

Senat Stanów Zjednoczonych zablokował ustawę, zgodnie z którą do Ukrainy miało trafić ponad 60 miliardów dolarów pomocy. Pakiet był powiązany z pomocą dla Izraela. Głosowanie zakończyło się stosunkiem głosów 49 do 51. Aby rozpoczęto debatę nad wprowadzeniem ustawy, potrzeba było 60 głosów. - Jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, nie zatrzyma się na niej - powiedział prezydent USA Joe Biden. Ocenił, że zdobycie Ukrainy doprowadzi do ustawienia się Rosji w pozycji do potencjalnego ataku na sojuszników USA, a taki scenariusz oznacza "amerykańskich żołnierzy walczących z rosyjskimi żołnierzami", bo Waszyngton będzie sojuszników bronił.

REKLAMA

Zobacz wideo Jachira przedstawia: mikołajkowe życzenia rządzących. "Andrzej Duda prosił o smar do nart, bo lepiej, żeby się ślizgał do końca kadencji"

Zgodnie z linią partyjną, Republikanie zagłosowali przeciwko ustawie zakładającej wsparcie w wysokości ponad 110 miliardów dolarów. Frakcja republikańska naciskała na zaostrzenie środków kontroli imigracji w Stanach Zjednoczonych i kontrolę granicy z Meksykiem. Przeciwko ustawie zagłosował między innymi lider większości w Senacie Chuck Schumer i niezależny senator Bernie Sanders. Republikanie i Demokraci od miesięcy dyskutują o tym, w jaki sposób odnieść się do prośby prezydenta Joe Bidena o wsparcie finansowe Ukrainy broniącej się przed rosyjskimi wojskami, a także walczącego z Hamasem Izraela.

Izrael: Walki w Chan Junus w Strefie Gazy

Izraelscy żołnierze walczą z bojownikami Hamasu w Chan Junus - największym mieście południowej części Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że otoczono dom jednego z przywódców organizacji, Jahiji Al-Sinwara. Armia Izraela informuje, że jej żołnierze weszli do centrum miasta, gdzie "eliminują terrorystów, niszczą ich infrastrukturę i broń". Według zbrojnego skrzydła Hamasu, Brygad al-Kassam, trwają zacięte walki. Mieszkańcy miasta twierdzą, że izraelskie bombardowania są coraz silniejsze i giną w nich cywile. Na północ i południe od Chan Junus izraelskie czołgi atakują pozycje Hamasu. Premier Benjamin Netanjahu przyznał, że Jahija Al-Sinwar mógł opuścić swój dom, ale dodał, iż "jest tylko kwestią czasu, kiedy go złapiemy". Tysiące mieszkańców Strefy Gazy, którzy uciekli z terenu walk, zebrały się przy granicy z Egiptem. Izraelskie władze zapewniają, że będą tam bezpieczni, ale Palestyńczycy obawiają się izraelskich nalotów.

***