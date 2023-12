Media: Ukraińskie siły zabiły ukraińskiego polityka na terenie Rosji. "Zdrajca i kolaborant"

O śmierci prorosyjskiego ukraińskiego polityka informowały rosyjskie media. Miał on być zastrzelony w jednej z podmoskiewskich miejscowości. Jednocześnie ukraińskie portale, powołując się na swoje źródła, podały, że za likwidacją byłego deputowanego stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jachira przedstawia: mikołajkowe życzenia rządzących. "Andrzej Duda prosił o smar do nart, bo lepiej, żeby się ślizgał do końca kadencji"

Ukraina twierdzi, że zabiła byłego deputowanego Rady Najwyższej pod Moskwą

Jak podaje "The Guardian", rosyjscy śledczy przekazali w oświadczeniu, że ciało polityka zostało znalezione w parku na przedmieściach Moskwy w Odincowie. "Nieznana osoba oddała strzały do ofiary z niezidentyfikowanej broni. Mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń" - podano w oświadczeniu.

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow przekazał jedynie, odwołując się do sprawy, że "może potwierdzić, że Kywa jest skończony". - Taki los spotka innych zdrajców Ukrainy, a także marionetki reżimu Putina - dodał. Jusow nazwał polityka "jedną z największych kanalii, zdrajców i kolaborantów" i powiedział, że jego śmierć to "sprawiedliwość".

Illia Kywa uciekł do Rosji przed wybuchem pełnoskalowej wojny

Illia Kywa w przeszłości pracował w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, był też doradcą byłego szefa tego resortu Arsena Awakowa. Do 2022 roku był także deputowanym w Radzie Najwyższej z ramienia prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie. Kywa uciekł do Rosji na miesiąc przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku. W Rosji zaangażował się w antyukraińską propagandę. Rozesłano za nim międzynarodowy list gończy. Na początku tego roku został skazany na 14 lat więzienia za zdradę stanu i publiczne nawoływanie do okupacji Ukrainy.