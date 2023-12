Premier Izraela: Nasi żołnierze otaczają dom jednego z przywódców Hamasu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w środę, że Siły Obronne Izraela otaczają dom jednego z liderów Hamasu w południowej części Strefy Gazy.

Benjamin Netanjahu: Nasi żołnierze otaczają dom jednego z przywódców Hamasu

- Wczoraj powiedziałem, że nasze siły mogą dotrzeć do każdego miejsca w Strefie Gazy. Dziś okrążają dom Sinwara. Jego dom może nie być jego fortecą i może uciec, ale to tylko kwestia czasu, zanim go dopadniemy - przekazał w środę na nagraniu izraelski premier.

"The Guardian" ocenia, że Jahji Sinwar był członkiem-założycielem Hamasu i "prawdopodobnie stał się jego najpotężniejszą postacią". "The Times of Israel" z kolei zaznacza, że nic nie wskazuje na to, aby Sinwar przebywał w domu. Ma on posiadać nie tylko wiele nieruchomości, ale i od pewnego czasu ukrywać się.

Wkrótce po oświadczeniu Benjamina Netajahu głos zabrał także rzecznik Sił Obronnych Izraela. - Dom Sinwara znajduje się w rejonie Chan Junus - powiedział kontradmirał Daniel Hagari. - Znajduje się tam kwatera główna. Sinwar nie jest na powierzchni, jest pod ziemią. Nie chcę wspominać, gdzie i jakie dane wywiadowcze uzyskaliśm - przekazał Hagari i podkreślił, że zadaniem służb jest dotarcie do Sinwara i zabicie go. - Musimy to zrobić jak najszybciej - zaznaczył. Siły izraelskie przekazały także, że naruszyły "linie obronne" Hamasu w Chan Junus.

Wojna Hamasu z Izraelem. ONZ: Istnieje zwiększone ryzyko popełniania okrutnych zbrodni

Tymczasem Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka powiedział, że w Strefie Gazy rośnie ryzyko popełniania zbrodni, kwalifikowanych jako ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Volker Turk przestrzegł też obie strony konfliktu przed używaniem w swoich oświadczeniach retoryki, mogącej nawoływać do okrucieństwa.

Wysoki komisarz ONZ w rozmowie z dziennikarzami w Genewie podkreślił, że przedstawiciele organizacji humanitarnych, działających na terenie Strefy Gazy, opisują stan palestyńskiej enklawy, jako "apokaliptyczny". - W takich okolicznościach istnieje zwiększone ryzyko popełniania okrutnych zbrodni - powiedział Volker Turk. Zaapelował do obu stron konfliktu, oraz do przedstawicieli wpływowych państw, aby jak najszybciej podjęli działania, mające zapobiec takim przestępstwom.

Odnosząc się do oświadczeń, wydawanych zarówno przez urzędników i dowódców izraelskich, jak i przedstawicieli Hamasu, Volker Turk zauważył, że mają one charakter "odczłowieczający i podżegający". - To nie tylko niedopuszczalne. Kompetentny sąd może uznać takie oświadczenia, wydawane w zaistniałych okolicznościach, jako nawołujące do okrucieństwa - powiedział Wysoki Komisarz ONZ.

Agencja ONZ do spraw Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie (UNRWA) alarmowała wcześniej, że cała Strefa Gazy jest obecnie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc do życia. - Intensywność, z jaką Izrael prowadzi działania wojenne, nie pozwala palestyńskim cywilom na znalezienie jakiegokolwiek schronienia - mówiła Juliette Touma z UNRWA.

W ostatnich dniach siły izraelskie zintensyfikowały działania wojskowe na południu palestyńskiej enklawy, szczególnie w drugim największym mieście Strefy Gazy - Khan Junis. Toczą się tam najcięższe - według strony izraelskiej - walki od początku wojny. Armia wcześniej nakazała niemal dwóm milionom cywilów na południu Gazy ewakuację do wyznaczonych przez siebie "bezpiecznych stref". Jednak -według agencji ONZ, działających na objętych wojną terenach- w Strefie Gazy nie ma już żadnego bezpiecznego miejsca.

Od 7 października, kiedy Hamas zaatakował Izrael, zabijając 1 200 osób, armia izraelska prowadzi działania odwetowe. Zginęło w nich - po stronie palestyńskiej - ponad 16 000 osób, w tym ponad 7 000 dzieci. Tysiące innych jest uważanych za zaginione.