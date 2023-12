"My Little Pony" to amerykańsko-kanadyjski serial animowany dla dzieci, który opowiada o przygodach magicznych kucyków. Rosyjska baza filmowa Kinopoisk zdecydowała, że bajkę będą odtąd mogli oglądać wyłącznie dorośli widzowie. Część komentatorów przypuszcza, że ma to związek z prowadzoną w Rosji walką przeciwko "międzynarodowemu ruchowi LGBT".

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Ociepa: Agresywną politykę Putina trzeba było powstrzymać 15 lat temu

Rosja. Dzieci nie mogą oglądać bajki "My Little Pony". Chodzi o walkę z LGBT?

Jak poinformował portal news.ru, przedstawiciele bazy Kinopoisk nie podali przyczyn zmiany kategorii wiekowej "My Little Pony". Autorzy kanału Baza Telegram sądzą, że bajka mogła zostać zakazana z powodu występującej w kreskówce postaci o imieniu Rainbow Dash.

Rainbow Dash to kucyk, który ma grzywę i ogon w tęczowych kolorach. Zdaniem komentatorów mogło to zostać uznane za niedozwolone w Rosji "propagowanie LGBT". Podkreślono przy tym, że niedawno rosyjski sąd najwyższy uznał "międzynarodowy ruch LGBT" za "organizację ekstremistyczną".

Rosja sprzeciwia się "propagandzie LGBT". Prawo zabrania "promowania homoseksualności"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, w Rosji obowiązuje prawo, które zabrania "propagowania LGBT". Zgodnie z przepisami przyjętymi w ubiegłym roku wydarzenia oraz działania "promujące homoseksualność" podlegają karze grzywny. Aktywiści LGBT po wprowadzeniu tych przepisów podkreślali, że nowe prawo może wpłynąć na ograniczenie dostępu do wybranych tekstów kultury.

- Chcą zakazać nam nie tylko mówienia o sobie lub w jakiś sposób demonstrowania naszych uczuć do naszych partnerów, ale także całkowicie wymazać wszelkie wzmianki o nas w kulturze: książki, filmy, media i tym podobne - mówił przedstawiciel LGBT Network.