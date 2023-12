"Prezent pod choinkę dla Putina". John Kirby: USA rozumieją, dlaczego Polacy są zaniepokojeni

W środę 6 grudnia rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby odwołał się do sytuacji w Ukrainie i pomocy, jaką jej nieustannie dostarczają Stany Zjednoczone. - Wiele krajów patrzy ku nam, czekając na nasze przywództwo. Jesteśmy największym liderem, który pomaga Ukrainie - mówił.

John Kirby: Rozumiemy, czemu Polacy są zaniepokojeni. My też jesteśmy

- Jeżeli po prostu wyciągniemy wtyczkę, to efekt, który może to mieć na inne kraje, może być katastrofalny. To będzie po prostu prezent dla Putina. Prezent pod choinkę. Dostanie dokładnie to, czego będzie chciał - stwierdził amerykański urzędnik.

A jaki wpływ na Polskę będzie miało zakończenie finansowego wsparcia Ukrainy przez USA? O to Kirby został zapytany przez korespondenta "Faktów" TVN. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA nie odpowiedział wprost. Przypomniał natomiast słowa jednego z doradców Zełenskiego, który ocenił, że bez pomocy Stanów Zjednoczonych może pojawić się ryzyko, że Ukraina przegra wojnę. Kirby zaznaczył jednocześnie, że Putin nie odpuści planu podbicia całej Ukrainy i "wymazania jej z mapy". - Jeżeli dostanie Ukrainę, to będzie przy wschodniej flance NATO - wskazał. - Jest to w pełni zrozumiałe, dlaczego Polacy są tym zaniepokojeni - przyznał i dodał: "My także jesteśmy tym zaniepokojeni". - Jeżeli Kongres nie wesprze prezydenta, nie dostaniemy dodatkowych finansów do końca tego roku, nie będziemy mieli zasobów, aby kontynuować wsparcie dla Ukrainy - przynajmniej nie na poziomie USA - mówił Kirby.

Wojna w Ukrainie. USA formalnie oskarżyły czterech Rosjan o zbrodnie wojenne

W środę Departament Stanu USA formalnie oskarżył czterech rosyjskich żołnierzy o zbrodnie wojenne w Ukrainie. Według aktu oskarżenia Rosjanie znęcali się i torturowali obywatela Stanów Zjednoczonych. Amerykański prokurator generalny zapowiedział, że to początek rozliczeń Rosjan za okrucieństwa podczas wojny w Ukrainie. - Zarzuty obejmują spisek w celu popełnienia zbrodni wojennych, w tym zbrodni wojennych zdelegalizowanych przez społeczność międzynarodową po II wojnie światowej, bezprawne przetrzymywanie, tortury i nieludzkie traktowanie - mówił. - Te oskarżenia przeciwko personelowi wojskowemu powiązanemu z Rosją są pierwszymi oskarżeniami Departamentu Sprawiedliwości na podstawie amerykańskiej ustawy o zbrodniach wojennych. Są one również ważnym krokiem w kierunku pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskiego reżimu za nielegalną wojnę na Ukrainie - powiedział prokurator generalny USA. Dodał, że postawienie Rosjanom zarzutu zbrodni wojennych ma także być sygnałem, że Departament Sprawiedliwości i naród amerykański mają długą pamięć.