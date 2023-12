Po rozejmie Izraelczycy zdecydowanie ruszyli naprzód. Nowy kierunek operacji i przyśpieszenie. Miał zostać miesiąc

Istotną nową operacją Izraelczyków jest głębokie uderzenie na północ od miasta Chan Junus. W jego efekcie przecięli w kolejnym miejscu jedną z dwóch głównych dróg biegnących przez Strefę Gazy na osi północ-południe. Jeśli podążą dalej ku morzu, na co wskazują wezwania do ewakuacji, będzie to oznaczało wykrojenie kolejnego okrążonego fragmentu enklawy. Najpierw zrobiono to z miastem Gaza na północy, teraz najwyraźniej podjęto próbę powtórki w słabiej zabudowanym centralnym obszarze Strefy Gazy.

Wyłania się z tego dość klarowny obraz izraelskiego planu operacji. Tworzenie kolejnych okrążonych obszarów Strefy Gazy, po czym ich stopniowe opanowywanie. Palestyńczycy wydają się nie być w stanie temu skutecznie przeciwdziałać.

Ogromna dysproporcja strat

Nie oznacza to jednak, że Izraelczycy mają łatwo. Trzy tygodnie temu, po trzech tygodniach inwazji, izraelskie wojsko donosiło o 48 zabitych żołnierzach. Najnowsze dane mówią o 83. Liczba rannych nie jest znana, ale ma przekraczać tysiąc od początku wojny 7 października.

Straty palestyńskich bojówek nie są znane. Palestyńczycy podają jedynie ogólnie liczby ofiar wśród całej ludności Strefy Gazy. Według ich najnowszych danych w wyniku działań wojska Izraela zginęło 16 tysięcy osób, a 7 tysięcy jest zaginionych. Wśród zabitych ma być 7 tysięcy dzieci i 5 tysięcy kobiet. Zostawia to 4 tysiące zabitych dorosłych mężczyzn.

Według izraelskiego wojska zabitych bojówkarzy ma być 5 tysięcy. Dziennik "The Times of Israel" podaje takie dane, powołując się na anonimowego przedstawiciela wojska, który brał udział w konferencji dla dziennikarzy. Według jego słów, na każdego zabitego bojówkarza przypada dwoje zabitych cywili. Daje to według izraelskich ocen około 10 tysięcy zabitych palestyńskich cywili. - Nie chcę powiedzieć, że to nie jest złe, że mamy taki stosunek wśród zabitych. Jednak użycie cywili jako ludzkich tarcz jest jednym z fundamentów strategii Hamasu. Mamy nadzieję, że w następnej fazie wojny ten stosunek będzie lepszy - mówił anonimowy przedstawiciel wojska.

Do samej liczby ofiar, zaginionych i rannych należy doliczyć fakt, że według danych ONZ już około 80 procent mieszkańców Strefy Gazy uciekło ze swoich domów. To około 1,8 miliona ludzi, którzy tłoczą się głównie w południowej części enklawy w rejonie miast Chan Junus, Rafah i granicy z Egiptem.

Nowy kierunek operacji

Teraz Izraelczycy wchodzą na część tego obszaru, gdzie dotychczas miała się ewakuować ludność z rejonu miasta Gaza na północy. Towarzyszą temu ciężkie naloty i ostrzał artyleryjski w mieście Chan Junus i jego okolicach. Opór palestyńskich bojówek najwyraźniej nie był silny, ponieważ w dwie doby po zakończeniu rozejmu, Izraelczycy pokonali około połowy drogi od granicy do morza. Aktualnie operują w rejonie trasy Saladyna, która jest główną drogą Strefy Gazy biegnącej z północy na południe. Czołówki izraelskie miały już nawet dotrzeć do granic Chan Junus. Schemat działań jest taki sam jak wcześniej. Przodem poruszają się powoli ciężko opancerzone buldożery, czołgi i transportery opancerzone, które torują drogę i przyjmują na siebie ewentualne ciosy. Dopiero za nimi porusza się piechota. Tworzony jest łańcuch posterunków i małych obozów warownych wzdłuż tras dla zaopatrzenia. Rozpoczyna się poszukiwanie wejść do tuneli Hamasu, które następnie najczęściej są po prostu wysadzane.

Sytuacja w Strefie Gazy, stan na 4 grudnia wieczorem. Nowszej aktualizacji tej mapy niestety brak. Izrael miał zająć większe obszary w rejonie obu ataków oznaczonych strzałkami Fot. @War_Mapper/X

Palestyńczycy nie dysponują uzbrojeniem, które pozwoliłoby temu skutecznie przeciwdziałać. Od początku inwazji podstawową bronią widoczną na ich nagraniach są dość proste granatniki przeciwpancerne chałupniczej produkcji i standardowa broń strzelecka. Moździerze, drony bombardujące czy zaawansowane przeciwpancerne pociski kierowane to ewenementy, nie standard. Pozostają jeszcze pułapki z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi i wykorzystywanie tuneli do skrytego poruszania się w rejonie walk oraz organizowania zasadzek. Jak pokazują dotychczasowe efekty walk, nie są to jednak narzędzia pozwalające skutecznie bronić się przed siłami Cahal (izraelskie wojska lądowe). Zadawanie strat owszem. Zadawanie strat obezwładniających już nie. Izraelczycy prą więc naprzód.

Izraelskie wojsko twierdzi, że pośród 5 tysięcy zabitych bojówkarzy ma się znajdować wielu dowódców batalionów i innych najważniejszych dowódców. 24 bataliony wchodzące w skład 5 brygad to podstawowy szczebel organizacji sił zbrojnych Hamasu - Brygad al-Kassam. Każdy ma mieć wyznaczony swój sektor do obrony. Te w rejonach działań izraelskiego wojska mają być już bardzo osłabione. Przed wojną Izraelczycy szacowali, że całe Brygady al-Kassam liczą do 30 tysięcy bojowników. Zdecydowana większość ma mieć jednak tylko symboliczne przeszkolenie i uzbrojenie. Dobrze wyposażony i wytrenowany rdzeń organizacji ma być nieliczny i liczyć od kilkuset do kilku tysięcy bojówkarzy. Wobec skali śmierci wśród cywili i zniszczeń w Strefie Gazy można być jednak pewnym, że Hamas nie narzeka na brak ochotników do walki. Ograniczeniem będzie ilość broni, amunicji i doświadczonych dowódców. Dlatego izraelskie wojsko systematycznie deklaruje szczególne skupienie się na zabijaniu tych ostatnich.

Koniec tej fazy inwazji prognozowany na styczeń

Działania według tego schematu wydają się sprawdzać. Poza wspomnianym nowym uderzeniem w rejonie Chan Junus, Izraelczycy działają głównie w rejonie miasta Gaza na północy enklawy. Kontrolują obecnie około połowy jego obszaru. Postępy nie są błyskawiczne, ale miarowe. Izraelczykom zostało do opanowania głównie historyczne centrum miasta i przyległe dzielnice. Do tego położone na północ od miasta Gaza miasto Dżabalija Po zakończeniu rozejmu Izraelczycy ogłosili wezwanie do ewakuacji z większości jego obszaru. Aktualnie mają trwać walki w północnych zabudowaniach Dżabaliji. Izraelczycy znaleźli się tam po zajęciu jeszcze w połowie listopada położonego kilka kilometrów dalej na północ miasta Bajt Hanun.

Jak dalece skuteczna jest izraelska kontrola nad teoretycznie zajętymi obszarami, trudno ustalić. Izraelczycy bardzo przykładają się do poszukiwania tuneli, ale nie jest wykluczone, że nawet na formalnie zajętych przez izraelskie wojsko terenach działają Palestyńczycy i są w stanie organizować zasadzki. Opublikowali między innymi nagranie obozowiska izraelskich żołnierzy z perspektywy gruntu, wykonane według opisu przy pomocy niewielkiej kamery wystawionej z otworu przebitego z podziemnego tunelu. Miał on następnie zostać zaminowany i wysadzony, powodując śmierć wielu izraelskich żołnierzy. Dowodu zdjęciowego brak.

Izraelczycy z drugiej strony straszą scenariuszem zalania systemu tuneli pod miastem Gaza. Pisze o tym między innymi amerykański dziennik "Wall Street Journal" powołując się na pracowników administracji USA, którzy zostali poinformowani przez Izrael o takiej możliwości. Na razie miała nie zapaść decyzja, ale plan ma polegać na wpompowywaniu wody morskiej do tuneli. Stosowne przygotowania jakoby zostały poczynione. Do sieci trafił jednak filmik, na którym widać tunel przypominający te Hamasu, co najmniej dwójkę ludzi i silny strumień wody z sufitu, który szybko powoduje zalanie całej przestrzeni. Nie wiadomo czy to izraelska inscenizacja i wojna psychologiczna, stare nagranie jakiejś awarii podczas budowy tuneli, czy też autentyczny epizod z obecnych walk. Towarzyszą temu inne nagrania pokazujące izraelskich żołnierzy przy dużych pompach i prowizorycznych rurociągach.

Jednocześnie w amerykańskiej telewizji CNN padło twierdzenie, mające pochodzić od anonimowych przedstawicieli administracji USA, że Izrael będzie prowadził szeroko zakrojone działania w rodzaju tych obecnych prawdopodobnie do stycznia. Później ma przejść do bardziej precyzyjnych działań wymierzonych w przywództwo Hamasu. Biorąc pod uwagę, że w ciągu miesiąca dotychczasowych działań Izrael nie zajął nawet połowy terytorium Strefy Gazy, to albo powyższa ocena jest zbyt optymistyczna dla Izraelczyków, albo spodziewają się oni coraz słabszego oporu.