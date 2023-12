Zełenski miał apelować do senatorów USA o pomoc dla Ukrainy. Nagle odwołał wystąpienie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał wygłosić we wtorek za pośrednictwem internetu przemówienie skierowane do amerykańskich senatorów. W swoim wystąpieniu miał przekazać bieżące informacje na temat sytuacji na froncie i mówić o potrzebach Ukrainy związanych z uzbrojeniem. Jak przekazał jednak Chuck Summer, lider Demokratów w Senacie, Zełenskiemu ostatecznie nie udało się połączyć z amerykańskimi parlamentarzystami.

REKLAMA

Zobacz wideo Areta Szpura o branży modowej: Marki są zdesperowane, bo wiedzą, że zmiana musi nadejść

Wołodymyr Zełenski odwołał wystąpienie. "To jest wojna"

Wystąpienie było planowane na godz. 15 (wg czasu obowiązującego w Waszyngtonie). W Kijowie była wtedy godz. 22. Przekazano, że zamiast Zełenskiego o sytuacji w Ukrainie będzie mówił senator Mark Warner. Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow wyjaśnił potem w rozmowie z Fox News, że prezydent odwołał swoje wystąpienie w związku z niespodziewanymi wydarzeniami dotyczącymi działań wojennych. - To jest wojna, więc sytuacja może się zmienić. Ale myślę, że prezydent Zełenski doceniłby [możliwość zabrania głosu - red.] i zrobiłby to następnym razem, gdy tylko będzie to możliwe - powiedział. Nie doprecyzował jednak, co było konkretnym powodem.

W ostatnich dniach Biały Dom zwiększa presję na Kongres w sprawie dodatkowych funduszy na pomoc Ukrainie. Doradcy prezydenta Joe Bidena poinformowali parlament, że kończą się fundusze na broń dla Kijowa i stwierdzili, że politycy sprzeciwiający się wsparciu Ukrainy pomagają Władimirowi Putinowi. Nowy pakiet ma wartość 106 miliardów dolarów i dotyczy pomocy m.in. dla Ukrainy i Izraela. Z wizytą w Stanach Zjednoczonych przebywają obecnie m.in. wspomniany wcześniej Rustem Umierow oraz Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.