Wenecja. Turyści próbowali zrobić lepsze zdjęcie w gondoli. Wylądowali w wodzie [WIDEO]

Wycieczki z przewodnikiem stwarzają okazję do poszerzenia wiedzy na temat zwiedzanych obiektów. Niektórzy turyści jednak ignorują polecenia, lub ich nadrzędnym celem jest uwiecznienie spędzanych chwil. To jednak może prowadzić do niekomfortowych konsekwencji, o których przekonano się podczas jednej z wycieczek w Wenecji w niedzielę 3 grudnia.

Włochy. Turyści przewrócili gondolę i wpadli do wody podczas próby zrobienia zdjęcia

Według doniesień portalu MS News turyści ignorowali polecenia gondoliera, który zalecał im, aby siedzieli spokojnie podczas rejsu gondolą. Natomiast grupa zgłaszała chęć zrobienia zdjęć i odpowiedniego uchwycenia scenerii, które wymagało przemieszczania się po obiekcie. Ich ruchy spowodowały niekontrolowane przechylanie się gondoli, co w efekcie doprowadziło do jej przewrócenia.

Jedna z internautek zamieściła wideo, na którym widać dwie perspektywy zdarzenia. Jedna z nich została uwieczniona przez turystę w gondoli, a druga z okna budynku znajdującego się w pobliżu. "Wczoraj w Wenecji przewróciła się gondola, bo turyści nie mogli usiedzieć na swoich miejscach. Brawo gondolierze" - napisała kobieta.

Wenecja. Jedna z turystek spanikowała i próbowała dostać się do innej gondoli

Turyści wpadli do wody, ale jej poziom był zbyt niski, by doprowadzić do utonięcia. Według doniesień portalu wśród zwiedzających była kobieta, która wystraszyła się incydentu i krzyczała, próbując wspiąć się na pokład innej gondoli. Do wody wpadł także przewodnik, który ruszył na pomoc swoim podopiecznym. Pozostałe osoby udały się do gondoli ratunkowej, która zabrała ich na brzeg.