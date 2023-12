Unia Europejska ostrzega przed atakami terrorystycznymi. "Istnieje ogromne ryzyko"

W sobotę doszło do ataku nożownika w samym centrum Paryża, w okolicach wieży Eiffla. Zginęła jedna osoba - 23-letni turysta z Niemiec. Ranne zostały dwie osoby. - Policja szybko aresztowała 26-letniego mężczyznę, obywatela Francji, używając paralizatora - przekazał dziennikarzom minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Unijna komisarz: Istnieje ogromne ryzyko ataków terrorystycznych

Do sobotniego ataku odniosła się komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson. - W obliczu wojny między Izraelem a Hamasem, polaryzacji, którą powoduje ona w naszym społeczeństwie, a także nadchodzącego sezonu świątecznego, istnieje ogromne ryzyko ataków terrorystycznych na terenie Unii Europejskiej - ostrzegła. - Widzieliśmy, co działo się niedawno w Paryżu. Niestety widzieliśmy to również wcześniej - dodała.

Ylva Johansson zauważyła, że pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących antysemityzmu, a także mowy nienawiści oraz treści ekstremistycznych w internecie. - Biorąc to wszystko pod uwagę, oceniam, że zagrożenie jest znaczące - podkreśliła. Unijna komisarz przekazała, że Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 30 milionów euro (ok. 130 mln zł) na zwiększenie bezpieczeństwa zwłaszcza w miejscach kultu.