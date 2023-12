20 lipca w Helsinkach zatrzymano Jana Pietrowskiego, znanego również jako "Wielki Słowianin". Mężczyzna trafił do fińskiego aresztu w związku ze swoją działalnością w organizacji Rusicz. To neonazistowska bojówka, której członkowie są ścigani przez ukraińskie służby listami gończymi. Oskarża się ich o popełnienie zbrodni wojennych podczas konfliktu w Ukrainie. Część ich bestialskich czynów udokumentowali i podali do publicznej wiadomości sami sprawcy, co opisali dziennikarze śledczy z portalu The Insider.

Rosyjscy neonaziści publikowali zdjęcia swoich ofiar. Ich przywódca miał kolekcję odciętych uszu

Petersburg to ważne miejsce dla rosyjskich neonazistów. Tam Jan Pietrowski poznał Aleksieja Milczakowa, z którym w 2014 roku założył grupę Rusicz. Milczakow zyskał rozgłos, gdy odciął i zjadł głowę psa, o czym poinformował w internecie. Pietrowski również publikował makabryczne fotografie - były to zdjęcia spalonych i okaleczonych zwłok ukraińskich żołnierzy. "Wielki Słowianin" chciał w ten sposób zastraszyć swoich wrogów.

Jeden z członków organizacji przekazał, że rosyjski resort obrony nazwał jej przejazd na Ukrainę "konwojem humanitarnym". Neonaziści uczestniczyli w operacjach wojskowych jako grupa szybkiego reagowania ługańskiego batalionu "Batman". Pietrowski stał się wówczas znany z maltretowania jeńców wojennych. Z kolei Milczakow "chwalił się kolekcją odciętych uszu ukraińskich żołnierzy".

"Wielki Słowianin" zmienił nazwisko i chciał uciec. Opisano powiązania neonazistów z Rosji i Polski

Międzynarodowy zasięg działania to ważny aspekt funkcjonowania grupy Rusicz. Pojawiły się informacje, że neonaziści współpracowali z najemnikami Grupy Wagnera podczas operacji w Sierra Leone i pomogli dojść do władzy tamtejszemu prezydentowi. Pietrowski, który przez wiele lat mieszkał w Norwegii, nawiązywał kontakty z radykalnie prawicowymi organizacjami skandynawskimi. Próbował też uciec do Finlandii pod zmienionym nazwiskiem, jednak funkcjonariusze zidentyfikowali go dzięki systemowi rozpoznawania twarzy.

W całej sprawie pojawił się również polski wątek. Dziennikarze The Insider poinformowali, że "Pietrowski nawiązał kontakty z najstarszym polskim stowarzyszeniem neonazistowskim, Zadrugą" i "wywiesił w swoim pokoju ich flagę". Natomiast polscy neonaziści "regularnie uczestniczyli w działaniach grupy Rusicz i je wspierali".