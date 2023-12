Greta Thunberg oskarża Izrael o zbrodnie wojenne. "Ludobójstwo nie jest samoobroną"

"Przerażające morderstwa izraelskiej ludności cywilnej dokonane przez Hamas nie mogą w żaden sposób legitymizować trwających zbrodni wojennych Izraela. Ludobójstwo nie jest samoobroną" - podkreśliła Greta Thunberg w artykule opublikowanym przez "Guardiana". Thunberg już wcześniej wyrażała poparcie dla Palestyny. W jednym ze swoich wpisów w mediach społecznościowych domagała się "wolności i sprawiedliwości dla Palestyńczyków".

REKLAMA

Zobacz wideo Boże Narodzenie zawita do Sejmu. Hołownia: Będziemy mieli tradycyjny opłatek

Greta Thunberg krytykuje Szwecję. "Współwinna okupacji"

W tekście dla "Guardiana" Szwedka tłumaczyła, że wbrew zarzutom jej krytyków zapoczątkowany przez nią ruch aktywistów klimatycznych "Piątki dla przyszłości", "nie zradykalizował się i nie stał się polityczny", bo - jak wskazała - "od zawsze był polityczny". "Ponieważ zawsze opowiadał się za sprawiedliwością" - uzupełniła. "Solidarność z Palestyńczykami i wszystkimi dotkniętymi cywilami nigdy nie była przez nas kwestionowana" - podkreśliła.

Aktywistka zaznaczyła, że nie można ignorować szerszego kontekstu "Palestyńczyków żyjących od dziesięcioleci pod duszącą opresją czegoś, co Amnesty International określiło jako reżim apartheidu". Skrytykowała też Szwecję za "współpracę z izraelskimi firmami zbrojeniowymi". W jej ocenie takie działanie czyni jej kraj "współwinnym za izraelską okupację i masowe mordy". Thunberg potępiła jednocześnie wszelkie akty antysemityzmu i islamofobii. "Każdy wypowiadający się na temat tego kryzysu ma obowiązek rozróżnienie pomiędzy Hamasem, muzułmanami, Palestyńczykami, a także pomiędzy państwem izraelskim, Żydami, Izraelczykami" - napisała.

Strefa Gazy. Pogłębia się dramat humanitarny

ONZ alarmuje, że w Gazie rozgrywa się coraz większy dramat humanitarny. Od piątku Izrael intensywnie bombarduje południe enklawy, gdzie mieli - według IDF - schronić się przywódcy Hamasu. W tym rejonie jest też dwa miliony palestyńskich cywilów, którzy nie mają możliwości uciec od izraelskich bomb. Palestyńczycy w Gazie donoszą, że naloty z każdym dniem są coraz bardziej intensywne. W piątek załamał się trwający tydzień rozejm w Gazie i od tego czasu samoloty znów zrzucają bomby na cele związane z Hamasem, ale także na cywilne domy. W ostatnich godzinach armia poinformowała też o rozpoczęciu ofensywy lądowej na południu. Izraelscy żołnierze mają teraz być już na terenie całej Gazy.

Izrael nakazał ewakuację 1/5 największego na południu miasta Khan Younis. To tam chronią się tysiące cywilów, którzy wcześniej uciekli z oblężonej północy. - Powiedziano nam, że jest wojna i że musimy uciekać z północy. No to uciekliśmy. I przyjechaliśmy tutaj na południe, tak jak kazali. Ale tutaj widzimy taki sam dramat. Mój syn urodził się drugiego dnia wojny i do tej pory nie mogliśmy go nawet zarejestrować w urzędzie - mówi Ibrahim, ojciec dwumiesięcznego, rannego palestyńskiego chłopca.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia twierdzi, że od początku nowej operacji Izraela zabito już ponad 800 osób, a od początku wojny w Gazie 16 tysięcy Palestyńczyków, w tym, co najmniej 5,5 tysiąca dzieci. Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Bojownicy zabili wówczas 1200 osób.