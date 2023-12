Atak na konwój Lekarzy bez Granic w Gazie. "Odpowiedzialność izraelskiej armii"

W sobotę 18 listopada w mieście Gaza został ostrzelany konwój ewakuacyjny Lekarzy bez Granic. W wyniku ataku zginęły dwie osoby - poinformowała organizacja w komunikacie przesłanym naszej redakcji. "Po zebraniu zeznań pracowników Lekarzy bez Granic obecnych tego dnia w konwoju, organizacja twierdzi, że wszystko wskazuje na odpowiedzialność armii izraelskiej za ten atak" - czytamy.

Atak na konwój ewakuacyjny w Gazie. "Wyglądał na celowy"

Zdaniem organizacji listopadowy atak na konwój ewakuacyjny Lekarzy bez Granic wyglądał na celowy. Samochody były wyraźnie oznaczone. W wyniku ostrzału zginęły dwie osoby, które były członkami rodzin pracowników organizacji. Jedna z nich była również wolontariuszem wspierającym zespoły medyczne w szpitalu Al-Shifa.

- Kiedy dotarliśmy na ulicę Al Wahida, która znajduje się w pobliżu naszego biura, pensjonatu i kliniki, zobaczyłem czołgi i snajperów na szczytach budynków. Byłem przerażony, gdy zobaczyłem, że snajperzy i czołgi celują w nas, zwłaszcza w czwartą i piątą furgonetkę [w konwoju] - mówił jeden ze świadków. - Zaczęli do nas strzelać, a kiedy kula przeszyła moje czoło, odniosłem powierzchowne obrażenia. Kula trafiła mojego kolegę Alaę w głowę, siedział obok mnie. Doznał krytycznego urazu głowy i zaczął obficie krwawić. Jego głowa opadła, a ja natychmiast przejąłem kontrolę nad kierownicą, aby skręcić na prawą stronę ulicy - relacjonował, dodając, że nie udało się uratować życia Alaia. - Nie mogliśmy nic zrobić. Zmarł, gdy próbowaliśmy uratować mu życie - przekazał członek personelu.

Organizacja domaga się od strony izraelskiej oficjalnych wyjaśnień. Wezwano także do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w celu ustalenia faktów i odpowiedzialności.

Lekarze bez Granic: Strona izraelska zaatakowała nasze oznaczone pojazdy

Lekarze bez Granic poinformowali jeszcze o dwóch innych incydentach, do których również doszło w listopadzie. Podczas ataku 20 listopada zniszczonych zostało pięć pojazdów organizacji i wyrządzono poważne szkody w klinice w mieście Gaza. "Zaatakowane pojazdy i klinika były wyraźnie oznaczone logo Lekarzy bez Granic. Te zniszczenia również można przypisać interwencji izraelskiego buldożera i ciężkiego pojazdu wojskowego" - przekazano w komunikacie.

Z kolei 24 listopada pracownicy byli świadkami zniszczenia minibusa przez izraelski czołg. "Minibus, podobnie jak wcześniej zniszczone pojazdy, był wyraźnie oznaczony logo organizacji. Został on wysłany przez zespół Lekarzy bez Granic w południowej Gazie, aby ułatwić ewakuację kolegów z północy" - czytamy.

Izrael nasilił ataki w południowej Gazie

ONZ alarmuje, że w Gazie rozgrywa się coraz większy dramat humanitarny. Od kilkudziesięciu godzin Izrael intensywnie bombarduje południe enklawy, gdzie mieli schronić się przywódcy Hamasu. W tym rejonie jest też dwa miliony palestyńskich cywilów, którzy nie mają możliwości uciec od izraelskich bomb.

Palestyńczycy w Gazie twierdzą, że trwające od piątku naloty z każdym dniem są coraz bardziej intensywne. W piątek załamał się trwający tydzień rozejm w Gazie i od tego czasu samoloty znów zrzucają bomby na cele związane z Hamasem, ale także na cywilne domy. W ostatnich godzinach armia poinformowała też o rozpoczęciu ofensywy lądowej na południu. Izraelscy żołnierze mają teraz być już na terenie całej Gazy.

Izrael nakazał ewakuację 1/5 największego na południu miasta Khan Younis. To tam chronią się tysiące cywilów, którzy wcześniej uciekli z oblężonej północy. - Powiedziano nam, że jest wojna i że musimy uciekać z północy. No to uciekliśmy. I przyjechaliśmy tutaj na południe, tak jak kazali. Ale tutaj widzimy taki sam dramat. Mój syn urodził się drugiego dnia wojny i do tej pory nie mogliśmy go nawet zarejestrować w urzędzie - mówi Ibrahim, ojciec dwumiesięcznego, rannego palestyńskiego chłopca.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia twierdzi, że od początku nowej operacji Izraela zabito już ponad 800 osób, a od początku wojny w Gazie 16 tysięcy Palestyńczyków, w tym, co najmniej 5,5 tysiąca dzieci. Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Bojownicy zabili wówczas 1200 osób.