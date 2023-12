Umowę na K9 podpisano w piątek. Wydano w tej sprawie wyjątkowo oszczędny komunikat. Przed wyborami podpisywaniu tego rodzaju umów towarzyszył ceremoniał, zazwyczaj z udziałem samego ministra Mariusza Błaszczaka, mediów i ściągniętego na tę okazję ciężkiego sprzętu oraz żołnierzy robiących za ściankę w tle. Teraz o podpisaniu umowy nie ma nawet informacji na stronie MON. Umieszczono ją na stronie podlegającej ministerstwu Agencji Uzbrojenia.

REKLAMA

Zobacz wideo

Błysnęły noże

Tłem do podpisania umowy z Koreańczykami były niezwykłe emocje pomiędzy Agencją Uzbrojenia a polskim przemysłem, konkretnie zakładami Huta Stalowa Wola. Tymi, które produkują konkurencyjne dla K9 armatohaubice Krab. W piątek rano firma zamieściła na portalu LinkedIn oświadczenie swojego prezesa Jana Szwedo:

W związku z nieprawdziwymi informacjami o niewystarczających mocach produkcyjnych Huty Stalowa Wola S.A. (PGZ S.A.) chcę stanowczo zdementować te informacje. Huta Stalowa Wola S.A. w ostatnim czasie zainwestowała bardzo duże własne środki na rozwój potencjału produkcyjnego oraz pierwszą transzę dotacji rządowych w wysokości 600 mln zł (druga transza to 640 mln zł) w infrastrukturę, maszyny produkcyjne, jak również w znaczny wzrost zatrudnienia. Inwestując w modernizację zakładu, zakup oraz budowę nowych hal produkcyjnych, przygotowała się do realizacji ogromnych kontraktów zbrojeniowych, przekraczając zdolności produkcyjne innych oferentów w tym samym czasie.

W oświadczeniu nie stwierdzono, do czego konkretnie się ono odnosi. Pod nim był podpięty artykuł w "Dzienniku Gazecie Prawnej" opisujący zamiar podpisania umowy na K9 i między innymi przedstawiający argumentację za takim wyborem. Podstawowym argumentem przedstawianym publicznie przez MON i wojsko są jakoby ograniczone moce produkcyjne HSW. Uzasadniana jest w ten sposób konieczność zakupów K9 w Korei Południowej "z półki" zamiast produkowanych w Polsce Krabów. Priorytetem ma być bowiem jak najszybsze zwiększenie możliwości bojowych wojska w obliczu ryzyka ze wschodu. Mówił o tym między innymi w wywiadzie opublikowanym dwa dni wcześniej na profilu Jarosława Wolskiego na Youtube szef AU, generał Artur Kuptel.

Komunikat HSW ewidentnie trafił w czuły punkt, ponieważ Agencja Uzbrojenia poczuła się wywołana do tablicy i odpowiedziała oświadczeniem na X:

[...] honorując deklaracje i wspólną troskę wykonawcy o bezpieczeństwo naszego kraju, jesteśmy gotowi renegocjować zawarte umowy w kierunku przyśpieszenia ich realizacji, a także zakontraktować większe ilości haubic, których producentem jest HSW S.A.

Jak mówią rozmówcy Gazeta.pl w przemyśle zbrojeniowym, w tamtym momencie na liniach pomiędzy MON, wojskiem i Polską Grupą Zbrojeniową zrobiło się bardzo gorąco. Buzujące od dawna pod przykryciem emocje przez chwilę znalazły ujście. Interweniować miał sam Błaszczak, który "ustawił do pionu" zarówno dyrektora Szwedo, jak i generała Kuptela, nakazując publiczne zaprezentowanie jedności. Szef HSW awaryjnie przyjechał do Warszawy i w siedzibie AU odbyło się spotkanie, po którym agencja zamieściła na X bardzo niecodzienny komunikat. Obaj panowie zapewniają w nim, że ich relacje są świetne, współpraca dobrze się układa i nieprawdą są wszelkie twierdzenia, iż jest inaczej. Do tego mgliste zapewnienie generała, że "kolejne wspólne wyzwania są przed nami, o czym z przyjemnością wkrótce poinformuję <popcorn>".

Warto przypomnieć, że poprzedni szef HSW Bartłomiej Zając w podobnej sytuacji rok temu stracił stanowisko. Formalnie odszedł na własne życzenie po tym, jak publicznie wyraził frustrację dowiedzeniem się z mediów o szeroko zakrojonych planach MON i AU dotyczących zakupów K9.

Będzie inaczej, niż miało być

Kilka godzin po oświadczeniu na X poinformowano o zawarciu kontraktu na kolejne południowokoreańskie K9. Za 152 pojazdy z Korei Południowej zapłacimy 2,6 miliarda dolarów, czyli około 13 miliardów złotych. Dostawy mają mieć miejsce w latach 2025-27 i obejmować najpierw sześć K9 w obecnie produkowanym wariancie A1, a od 2026 roku resztę w wariancie K9PL. Ma on w praktyce oznaczać dociągnięcie wariantu A1 do standardu Krabów. Czyli montaż polskiego systemu Obra-3 (wykrywa oświetlenie wiązką lasera naprowadzającego i automatycznie wystrzeliwuje granaty dymne), automatycznego systemu gaśniczego, systemu filtrowentylacji, klimatyzacji i przeniesienie silnika pomocniczego do kadłuba. Tego wszystkiego brakuje obecnie dostarczanym 212 K9A1, które zakupiono w 2022 roku. Wszystkie otrzymują polski system dowodzenia Topaz.

Kiedy ponad rok temu w lipcu 2022 roku podpisywano pierwszą umowę ramową (wyrażenie woli i nakreślenie ram współpracy) na południowokoreańskie armatohaubice, zapisano w niej zamiar podjęcia produkcji K9PL w Polsce od 2026 roku, równolegle do produkcji w Korei Południowej. Miała to być wersja stworzona wspólnie przez polski i południowokoreański przemysł na podstawie doświadczeń ze stworzenia Kraba i nowej południowokoreańskiej wersji K9A2 (mającej mieć między innymi automatyczny system ładowania). W między innymi ten sposób rozbrajano pierwszy wybuch krytyki pod adresem MON i AU o kupowanie K9 z Korei Południowej, zamiast zrobienia wszystkiego, aby produkować więcej Krabów w Polsce. Zawarta teraz umowa pokazuje, czym była ówczesna narracja. Nie ma mowy o produkcji K9 w Polsce. Wersja PL okazuje się po prostu południowokoreańską podstawową A1 wzbogaconą o systemy, których brakuje jej, aby być na poziomie Kraba.

Z perspektywy polskiego przemysłu to sytuacja podwójnie zła. Po pierwsze cały czas mowa o kupowaniu znacznej liczby K9, które są wprost konkurencją dla Krabów. MON i wojsko przekonują, że tak trzeba, ponieważ musimy na gwałt zwiększać potencjał naszych Wojsk Rakietowych i Artylerii, bez oglądania się na interes krajowego przemysłu. Tak, aby w perspektywie kilku lat osiągnąć podstawowy potencjał do wojny z Rosją. Aktualnie HSW jest zajęta produkcją 54 sztuk Krabów zakupionych przez Ukrainę. Planowo ma się ona skończyć pod koniec 2024 roku, ale jak przekonują rozmówcy Gazeta.pl z PGZ, nastąpi to istotnie wcześniej. Później produkcja ma być już dla Wojska Polskiego. Zaległe 40 sztuk z kontraktu sprzed wojny oraz 48 z dodatkowego kontraktu z 2022 roku. Według AU to ma wyczerpywać moce produkcyjne HSW do 2027 roku. Pisała o tym sama PGZ w kwietniu, kiedy Donald Tusk skrytykował PiS za zakupy K9 w Korei Południowej.

- Polityczna wrzutka, która już wtedy miała niewiele wspólnego z prawdą, a przez ostatnie osiem miesięcy wiele się zmieniło. AU doskonale wie, ile dodatkowo Krabów HSW mogłaby dostarczyć, poczynając od 2026 roku. Byli o tym informowani ustnie na spotkaniach i na piśmie. O mocach produkcyjnych rozmawiano wielokrotnie. Z tylko sobie znanych powodów agencja to zignorowała - mówi anonimowy informator Gazeta.pl. Według niego moce produkcyjne HSW zostały istotnie zwiększone od początku wojny w 2022 roku. Właśnie w efekcie inwestycji wspomnianych w zacytowanym na początku oświadczenia prezesa Szwedo. Według przemysłu wojsko mogłoby więc zamówić więcej dodatkowych Krabów, jednak tego nie robi.

Jednocześnie stratą dla przemysłu jest to, że dalsze K9 są zamawiane z fabryk w Korei Południowej i nie ma nawet mowy o koprodukcji w Polsce. Specjalnie w tym celu w lutym 2023 roku powołano konsorcjum PGZ - Hanwha (południowokoreański producent K9). Jednak według informacji Tomasza Dmitruka z portalu Dziennik Zbrojny i miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa" co najmniej do lipca konsorcjum nie otrzymało zaproszenia od AU do negocjacji w sprawie dostaw. Dodatkowo współpraca firm polskich i koreańskich ma być trudna ze względu na sprzeczne interesy obu stron. PGZ wolałaby sprzedać jak najwięcej Krabów, a nie uczestniczyć w produkcji konkurencyjnego K9 w Polsce. Jednak nic nie wskazuje na to, aby chociaż tę koprodukcję miała, ponieważ od ponad roku nie ma na ten temat oficjalnych informacji.

Wojsko robi swoje, politycy śpią

Rozdźwięku pomiędzy MON i wojskiem a przemysłem trudno nie zauważyć. Myślenie tych pierwszych jasno przebija się ze wspomnianego wywiadu z gen. Kuptelem (wideo na końcu artykułu). Żołnierze, w wyniku swoich analiz i poleceń polityków, deklarują chęć kupowania jak najszybciej i jak najwięcej, aby w perspektywie do około 2028 roku uzupełnić straty wynikłe z przekazania uzbrojenia Ukrainie i osiągnąć względną gotowość na ewentualną wojnę z Rosją. Jak tłumaczył generał, takie postawiono mu zadanie i z tego jest rozliczany. To, czy zakupiona broń jest produkcji krajowej, czy z importu, jest drugorzędne.

Jednak jak zauważa Dmitruk w swoim artykule na temat nowego zakupu K9 na portalu Dziennik Zbrojny, ten nadzwyczajny pośpiech wojskowych jest zaskakująco wybiórczy. Z jakiegoś powodu dotyczy zakupów dział z Korei Południowej, ale już nie na przykład prac nad polskim bojowym wozem piechoty Borsuk. Jego badania i próby trwają od 2020 roku i może skończą się do stycznia 2024. W 2023 roku zawarto umowę ramową na produkcję tysiąca sztuk, ale to jedynie niezobowiązujące wyrażenie woli, za którym nie idą pieniądze na choćby przygotowanie produkcji seryjnej. Natomiast nowe bojowe wozy piechoty wydają się krytyczne. Pośpiechu jednak nie widać.

Dodatkowo po stronie przemysłu jest obawa, że obecne zamówienia na armatohaubice są ostatnie, a deklaracje MON o chęci zakupu kolejnych, łącznie tysiąca, to pisanie patykiem po wodzie. Około 500 obecnie posiadanych oraz zamówionych K9 i Krabów, wystarczy bowiem dla Wojsk Lądowych liczących cztery dywizje. Zakupy kolejnych wymagałyby faktycznego realizowania zadeklarowanego przez Błaszczaka budowania dwóch kolejnych dywizji. Ze względów finansowych i kadrowych jest to jednak kontrowersyjny pomysł. Nie ma pewności, czy będzie realizowany przez nową władzę. Wówczas nie będzie już przestrzeni na kolejne zamówienia Krabów albo pozostaną one deklaracjami bez pokrycia na daleką przyszłość.

Interesy wojska i przemysłu z natury są sprzeczne. Żołnierze chcą mieć tani i dobry sprzęt. Przemysł chce zarobić. Żeby te interesy godzić, są politycy i urzędnicy. To oni powinni stworzyć taki system i tak go nadzorować, aby wojsko w szeroko pojętym interesie państwa wspomagało rozwój tak ważnej gałęzi gospodarki, którą jest przemysł zbrojeniowy. Ten powinien być natomiast pilnowany, aby nie próbował osiągać korzyści finansowych kosztem wojska i dostarczał dobrej jakości produkt w racjonalnych cenach. Jest to możliwe. Wystarczy spojrzeć na Koreę Południową. Tam już w latach 80. państwo odgórnie nakazało rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego i stopniową koreanizację dotychczas głównie amerykańskiego uzbrojenia. Proces szedł powoli i nie bez problemów. Żeby go usprawnić, w 2006 roku utworzono DAPA, która jest czymś w rodzaju naszej AU, ale z jeszcze szerszymi uprawnieniami. Koreańska agencja swoje zadania określa jako "poprawę zdolności obronnych państwa, zapewnianie sprzętu wojskowego i rozwój przemysłu zbrojeniowego". W Polsce AU oficjalnie deklaruje, że polski przemysł zbrojeniowy nie jest jej zmartwieniem.

Dzisiaj Korea Południowa sama produkuje większość swojego uzbrojenia i znalazła się na dziewiątej pozycji w rankingu państw eksportujących uzbrojenie. W promowanie przemysłu zbrojeniowego zaangażowane są najważniejsze osoby w państwie. W październiku na targach zbrojeniowych ADEX w Seulu gościem honorowym otwierającym wydarzenie był prezydent kraju Yoon Suk-yeol, który deklarował determinację państwa, aby do 2027 roku stać się czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie. Za USA, Chinami i Rosją. Polskie zakupy odegrają w tym istotną rolę.