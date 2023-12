Eksplozja w jednym z budynków sparaliżowała mieszkańców hrabstwa Arlington w stanie Wirginia. Wszystko działo się wieczorem w poniedziałek (4 grudnia). Jak podaje CNN, do wybuchu doszło, kiedy policja próbowała dostać się do środka z nakazem rewizji. Wcześniej otrzymała zgłoszenie o strzałach z pistoletu sygnałowego w tej okolicy.

USA. Wybuch domu w Wirginii. Policja bada okoliczności zdarzenia

Jak podaje CNN za rzeczniczką policji Ashley Savage, funkcjonariusze zostali skierowani do budynku po otrzymaniu zgłoszenia, że ktoś w okolicy strzela rakietnicą. Świadkowie mieli słyszeć nawet 30-40 strzałów. Po tym, jak policja nie mogła skontaktować się telefonicznie z podejrzanym o oddawanie strzałów ani za pomocą megafonu, zadecydowano o wejściu do środka z nakazem rewizji. Wówczas doszło do wybuchu. Savage dodała również, że podejrzany w momencie eksplozji był najprawdopodobniej cały czas w środku. Na razie nie wiadomo, czy był tam ktoś jeszcze.

- Gdy funkcjonariusze próbowali wykonać nakaz przeszukania, podejrzany wystrzelił kilka pocisków wewnątrz domu. Następnie w budynku doszło do eksplozji, a funkcjonariusze nadal badają okoliczności wybuchu - czytamy w komunikacie lokalnej policji. W wyniku zdarzenia ranni zostali policjanci, znajdujący się najbliżej budynku. W stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu cały czas trwają prace, które mają wyjaśnić powody eksplozji. Do pomocy policji zaangażowało się waszyngtońskie biuro terenowe FBI.

USA. Pożar po wybuchu, ewakuowano sąsiednie domy

Skutki eksplozji odczuwalne były niemal na całej ulicy. Służby zadecydowały o ewakuacji okolicznych budynków. Najbardziej zagrożone są te, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Straż pożarna zapewniała jednak, że gdy tylko uda im się opanować ogień, mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. "Pożar jest pod kontrolą, załogi nadal walczą z małymi pożarami punktowymi. Jednostki pozostaną na miejscu przez nieokreślony czas" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej nagrań z miejsca wybuchu.

Jedno z nich podał Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA. "Taka historia w mojej okolicy. Eksplozja domu w Arlington w Wirginii po tym, jak policja próbowała wykonać nakaz przeszukania" - napisał na X.com. Na nagraniu widać jak służby otaczają budynek, w którym miał znajdować się podejrzany. Kiedy podejmują próbę dostania się do środka, dom staje w płomieniach.