Trzy problemy Ukraińców. Rosjanie szturmują bardzo intensywnie. "Kończą się pieniądze i czas"

Według danych amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną na północnej flance Awdijiwki Rosjanie w ostatnich dniach przesunęli swoje pozycje o kilkaset metrów. Szturmują bardzo intensywnie, podobnie jak w okolicach Bachmutu. Tam, jak zaznaczył na antenie ukraińskiej telewizji "Rada" Wołodymyr Nazarenko z walczącego pod Bachmutem batalionu "Swoboda", armia Putina wykorzystuje swoją ilościową przewagę. Jak podkreślił, Rosjanie mają dużo piechoty, ponoszą straty, ale wykorzystują też przewagę w liczbie amunicji i liczbie dział. Wołodymyr Nazarenko przekazał, ze aktywność Rosjan pod Bachmutem jest cały czas bardzo duża. - Była taka tej nocy, wczoraj, przedwczoraj i przed tygodniem - podkreślił ukraiński wojskowy.

Co więcej, w nocy z niedzieli na poniedziałek w głąb terytorium Ukrainy wleciały 23 rosyjskie drony Shahed. Celem ataków były obiekty m.in. w obwodzie kijowskim, ale też zakarpackim. 18 bezzałogowców zniszczyła ukraińska obrona powietrzna.

Mychajło Podolak: Zimna nie będzie łatwa, ale Ukraińcy są przygotowani

W poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak napisał na platformie X: "Niewątpliwie zima oraz analiza naszych i wroga możliwości wymaga dostosowania taktyki". Jak podkreślił, "na froncie i w miastach obrońcy przechodzą już do innej taktyki wojennej - w niektórych obszarach do defensywy, w innych do kontynuacji działań ofensywnych, a na półwyspie krymskim i wodach Morza Czarnego do specjalnych operacji strategicznych". Podolak wskazał także, że "zima nie będzie łatwa, biorąc pod uwagę, że Rosja zupełnie nie zwraca uwagi na prawo międzynarodowe, konwencje i zasady prowadzenia wojny, celowo i z masową skalą atakując ludność cywilną, ale Ukraińcy są przygotowani, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatniej zimy".

Biały Dom apeluje do Kongresu ws. środków dla Ukrainy

Biały Dom poinformował Kongres, że wkrótce skończą się pieniądze na pomoc militarną dla Ukrainy. Prezydent Joe Biden wezwał parlamentarzystów do jak najszybszego uchwalenia dodatkowych środków na wsparcie dla Kijowa. W liście skierowanym do Kongresu Biały Dom ostrzegł, że Stany Zjednoczone mają środki na broń dla Ukrainy tylko do końca roku. "Skończyły nam się pieniądze - i prawie skończył się czas" - napisała dyrektor do spraw budżetu w urzędzie prezydenta Shalanda Young.

Do tej pory Kongres zatwierdził ponad 110 miliardów dolarów na pomoc militarną, humanitarną i ekonomiczną dla Ukrainy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie. Shalanda Young zwróciła jednak uwagę, że prawie 60 procent tych funduszy pozostało w Stanach Zjednoczonych, głównie w celu wsparcia amerykańskich producentów broni i amunicji.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zwrócił się do Kongresu o uchwalenie nowego pakietu o wartości 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy i Izraela, bezpieczeństwa w obszarze Indopacyfiku oraz wzmocnienie ochrony granic USA. Z tej kwoty 64 miliardy mają zostać przeznaczone na wsparcie Kijowa. W partii republikańskiej narasta jednak niechęć do dalszego finansowania Ukrainy.

Jak nieoficjalnie ustalił "Financial Times" także państwa członkowskie UE są dalekie od osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnego budżetu - w tym 50 mld euro dla Ukrainy - przed szczytem w Brukseli planowanym na 14-15 grudnia.