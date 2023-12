Wyciekła notatka rosyjskiego wywiadu. Fińskie media: Tak Kreml usiłował skłócić Zachód z Turcją

Fińska telewizja YLE opisuje notatkę oficera rosyjskiego wywiadu, która pierwotnie miała wyciec do Dossier Center, organizacji powiązanej z rosyjskim opozycjonistą Michaiłem Chodorkowskim. Jak podają fińscy dziennikarze, rosyjski wywiad podkreślał w swoich planach, że demonstracje spowodowane spaleniem Koranu w Szwecji zwiększyły w krajach Unii Europejskiej strach przed muzułmańskim radykalizmem. Do spalenia świętej księgi islamu doszło między innymi podczas protestów w Sztokholmie w styczniu tego roku, a także w lipcu w Kopenhadze. YLE podaje, że w przywoływanej notatce rosyjskich służb znalazło się zalecenie, aby w dalszym ciągu podsycać tego rodzaju napięcia.

Kreml stał za antymuzułmańskimi protestami? Do mediów wyciekła notatka rosyjskiego wywiadu

"Celem określonym w dokumencie było zwiększenie tarć między Turcją, krajem w większości muzułmańskim, a krajami europejskimi i innymi krajami NATO" - czytamy w publikacji. Fińska Służba Wywiadu i Kontrwywiadu (Supo) potwierdziła, że była świadoma planów Rosji ws. wzniecania demonstracji w Finlandii. Jednocześnie dziennikarze zwracają uwagę, że nie ma dowodów na to, iż Rosja z sukcesem zrealizowała swoje plany w Finlandii.

Z ustaleń YLE wynika, że Rosjanie szczegółowo określili działania, które mają służyć postawionym celom. Wymieniono m.in. organizowanie w europejskich miastach demonstracji wymierzonych w prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, rozmieszczanie w przestrzeni publicznej antyislamskich grafik czy rozpowszechnianie materiałów z protestów w mediach społecznościowych. Zdaniem przedstawicieli Dossier Center celem Rosji było spowolnienie akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Jednocześnie kampania wpływu Rosja skupiała przede wszystkim na tym drugim kraju.

Finlandia w NATO, Szwecja wciąż czeka

W kwietniu tego roku Finlandia oficjalnie została 31. krajem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Władze w Helsinkach złożyły akces po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. W przypadku Szwecji, która o przystąpienie do NATO zawnioskowała w tym samym czasie, proces akcesyjny nadal się toczy. Rozszerzeniu Sojuszu o kraje nordyckie początkowo sprzeciwiała się Turcja. W październiku Erdogan zaakceptował możliwość dołączenia Szwecji do NATO i przekazał tureckiemu parlamentowi do ratyfikacji wniosek w tej sprawie. Wciąż nie ma takiej decyzji po stronie Węgier.