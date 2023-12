Do zdarzenia doszło pod koniec listopada we Włoszech na trasie kolejowej w kierunku stolicy kraju. Pociąg, który jechał z Grosseto w Toskanii do Rzymu, zatrzymał się awaryjnie w miejscowości Maccarese w pobliżu Wiecznego Miasta. Przyczyną nieplanowanego postoju było uruchomienie systemu przeciwpożarowego.

Włochy. Chciała zaoszczędzić czas i wyprostować włosy w podróży

Początkowo ani pasażerowie, ani obsługa pociągu nie byli w stanie ustalić, dlaczego doszło do włączenia alarmu przeciwpożarowego. Z tego względu na miejsce wezwano techników, którzy dokonali oględzin wewnątrz wagonów. Ostatecznie okazało się, że za uruchomieniem alarmu stała młoda kobieta. Nieświadoma konsekwencji pasażerka podczas podróży skorzystała z prostownicy, chcąc wyprostować sobie włosy. Rozgrzane urządzenie zaczęło emitować parę wodną, a następnie lekki dym, który został zarejestrowany przez czujniki zamontowane w pociągu. To wystarczyło, aby urządzenia wskazały, że doszło do rzekomego pożaru.

Opóźnienia pociągów na trasie do Rzymu. Wszystkiemu winna prostownica

Z powodu zatrzymania składu w polu całkowicie zablokowany został jeden z torów do jazdy. Jak podał lokalny serwis Roma Today, ostateczne opóźnienie wyniosło około 40 minut i przełożyło się na kursy innych pociągów, których trasa pokrywała się z miejscem awaryjnego zatrzymania składu. Zmuszone były one zaczekać w kolejce, nim zostało zlokalizowane źródło problemu. Odkorkowanie toru okazało się możliwe dopiero wtedy, gdy upewniono się, że w pociągu rzeczywiście nie ma pożaru.