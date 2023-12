Spada dzietność w Korei Północnej. Kim Dzong Un zwrócił się do kobiet. Jak Putin

W niedzielę 3 grudnia Kim Dzong Un wygłosił przemówienie inauguracyjne podczas piątego spotkania matek w Pjongjangu. Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy od 11 lat. Przywódca Korei Północnej zwracał uwagę, że należy przezwyciężyć problem niskiej liczby urodzeń w kraju.

Korea Północna. Kim Dzong Un zachęcał kobiety do większej liczby urodzeń

"Chciałbym skorzystać z okazji, aby wyrazić mój najserdeczniejszy szacunek matkom, które wniosły ogromny wkład, poświęcając swoje serca i umysły rozwojowi swoich dzieci i dobrobytowi kraju - rozpoczął przemówienie Kim Dzong Un, cytowany przez koreański portal chosun.com.

Dodał również, że "patrząc na obecne społeczeństwo, jest wiele rzeczy, które wymagają siły matek". - To nie tylko problem dobrego wychowania dzieci i kontynuowania sprawy rewolucyjnej (..) Istnieją też kwestie ustanowienia zdrowego etosu życia kulturalnego i moralnego, wzajemnego pomagania sobie i przewodzenia (...) istnieją też kwestie zapobiegania spadkowi liczby urodzeń oraz zapewnienie dzieciom dobrej opieki i edukacji - mówił Kim Dzong Un.

Zwrócił również uwagę, że "centrum partyjne uważa tę konferencję za równie ważną, jak zjazd partii czy centralne posiedzenie plenarne partii, czy to pod względem statusu i roli, jaką matki pełnią w rodzinie i społeczeństwie, czy też pod względem realistycznych problemów stojących przed krajem i rewolucją".

- Zawsze myślę o mojej matce, ilekroć czuję się zmęczony, będąc odpowiedzialnym za projekty partyjne i krajowe. Odwaga i poświęcenie matek dają mi poczucie obowiązku, którego nie można pokonać, oraz nieskończone poczucie odpowiedzialności i siłę, której nie da się nazwać. Duch i siła, jakie mają matki, nie są przeznaczone tylko dla jednej rodziny, ale stały się pokarmem dla przyszłości naszego kraju i są siłą napędową, która niezachwianie chroni naszą dużą rodzinę socjalistyczną - powiedział Kim Dzong Un, cytowany przez chosun.com.

Trudno określić dokładne dane statystyczne, jeśli chodzi o liczbę urodzeń w Korei Północnej. Według danych krajowego urzędu statystycznego, na które powołał się portal Sky News, wskaźnik dzietności w Korei Północnej stale spada. Według Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych dzietność kobiet w Korei Północnej wynosi średnio 1,8. Aby utrzymać populację ludzi zamieszkujących Koreę Płn. w kolejnych latach, wskaźnik powinien wynosić 2,1.

Rosja. Władimir Putin apeluje do Rosjanek o większą liczbę dzieci

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl. prezydent Rosji również zwrócił uwagę na niską dzietność w kraju. Podczas przemowy przed Światową Rosyjską Radą Ludową w Moskwie zwrócił się do kobiet. - Wiele naszych babć i prababek miało siedmioro, ośmioro, a nawet więcej dzieci - wyliczał Władimir Putin. Następnie prezydent Rosji wezwał kobiety do rodzenia minimum ośmiorga dzieci. Ma to związek z rosnącą liczbą poległych żołnierzy w Ukrainie. Tym samym pogłębia się kryzys demograficzny w kraju.