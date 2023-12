Spekulacje na temat konfliktu między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerijem Załużnym przybierają na sile. „Prezydent Ukrainy wniósł elementy polityki do kierownictwa armii, czyli obszaru odpowiedzialności naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych" - uważa źródło Ukraińskiej Prawdy. O konflikcie może świadczyć także komentarz byłego doradcy prezydenta Ołeksija Arestowycza, który w 2024 zamierza wystartować w wyborach na prezydenta Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Na szczycie OBWE w Macedonii Północnej pojawił się Siergiej Ławrow. Ukraina wraz z paroma innymi państwami odmówiła udziału w wydarzeniu

Konflikt Zełenskiego z Załużnym? "Albo wojskowy zamach stanu albo 'trzeci Majdan'"

- Dokąd to wszystko zmierza? Do tego, że sytuacja zostanie rozwiązana w jakiś nadzwyczajny sposób. Powiem, co myślę, mówiąc o "nadzwyczajnym rozwiązaniu". Albo jest to wojskowy zamach stanu albo, mówiąc oględnie, "trzeci Majdan" - powiedział Ołeksij Arestowycz. - Albo rząd nagle się opamięta i podejmie jakieś nadzwyczajne kroki w rodzaju rządu zgody narodowej, rządu zbawienia narodowego. Albo przeprowadzenie wyborów - przekazał były doradca prezydenta w rozmowie z blogerem Wasilijem Gołowanowem, która została opublikowana na Instastory blogera.

Jak poinformowały źródła portalu Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski komunikuje się jedynie z częścią dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy, pomijając szefa sztabu Wałerija Załużnego, co uniemożliwia Załużnemu dowodzenie całą armią. "Bezpośredni kontakt z dowódcami przyspiesza pracę prezydenta, ale destabilizuje pracę szefa Sił Zbrojnych, który część informacji uzyskuje od swoich podwładnych" - poinformowano. Natomiast Wałerij Załużny stwierdził w listopadowym wywiadzie dla "The Economist", że na froncie w wojnie z Rosją zapanował impas.

Ukraina. Ołeksji Arestowycz zamierza kandydować w wyborach prezydenckich

Jak informowaliśmy, kolejne wybory prezydenckie w Ukrainie prawdopodobnie odbędą się wiosną 2024 roku. Jednym z kandydatów jest Ołeksij Arestowycz. - Sam się zgłoszę - zapewnił. Tego samego dnia Arestowycz opublikował w mediach społecznościowych propozycje reform politycznych, społecznych, gospodarczych oraz wojskowych, które zamierza wprowadzić w Ukrainie. Lista była swego rodzaju programem wyborczym. - Będzie on finalizowany przez ekspertów, opublikowałem go, aby rozpocząć dyskusję. Zastrzeżenia, opinie, rady, krytyka mile widziane - mówił w rozmowie z agencją informacyjną Interfax-Ukraina.