Ozdoby ogrodowe są elementami, które potrafią zmienić krajobraz przed domem. Spektakularnie mógł to zrobić pocisk artyleryjski w ogródku małżeństwa Edwards z Pembrokeshire (Wielka Brytania), który był traktowany jako jedna z dekoracji. Jak przekazało BBC, para myślała, że jest on "fałszywy" i nie zawiera ładunku, co nie do końca potwierdziło się po zbadaniu przez ekspertów.

Wielka Brytania. Pocisk artyleryjski w ogrodzie małżeństwa Edwards okazał się być aktywny

Pocisk artyleryjski zauważył przechodzący w pobliżu domu państwa Edwards policjant, który zawiadomił Ministerstwo Obrony. Godzinę później małżeństwo dowiedziało się, że kolejnego dnia ich posiadłość odwiedzą saperzy. Państwo Edwards przekazali, że to była dla nich bezsenna noc, kiedy dowiedzieli się, że może być konieczna ewakuacja całej ulicy. - Powiedziałem jednostce zajmującej się usuwaniem bomb: nie wychodzimy z domu, zostajemy tutaj - przekazał mężczyzna.

Saperzy ustalili, że pocisk ważył 29 kilogramów, był aktywny i posiadał niewielką ilość niebezpiecznych materiałów. Z tego powodu konieczna była jego detonacja, którą wykonano w czwartek w nieczynnym kamieniołomie. Wydarzenie to zasmuciło małżeństwo, które było przyzwyczajone do dekoracji z pocisku. - To był stary przyjaciel. Bardzo mi przykro, że ta biedna, stara rzecz została rozwalona na kawałki - stwierdził pan Edwards.

Niewybuch miał ponad 100 lat. Małżeństwo znalazło jego zastosowanie w ogrodnictwie

Mężczyzna poinformował, że pocisk został znaleziony ponad 100 lat temu w pobliżu plaży, na której ćwiczyła brytyjska marynarka. Dawny właściciel domu uznał, że jest to łuska i zabrał go na wóz, aby przetransportować go do domu. Według doniesień Sky News w 1982 roku dom zamieszkali państwo Edwards. Wtedy pocisk został pomalowany farbą i służył do oczyszczania narzędzi ogrodowych z ziemi poprzez uderzanie nimi o niewybuch.