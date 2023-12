Rosjanie przeprowadzili minionej doby masowe ataki artyleryjskie na południu Ukrainy. Dwie osoby zginęły, a co najmniej siedem trafiło do szpitala, po ataku na blok mieszkalny. "To świadoma wojna Rosjan z cywilami. Świat musi pamiętać, że Rosja to państwo terrorystyczne" - podkreślił Roman Mroczko, szef chersońskiej administracji wojskowej.

