Dwa statki zaatakowano dronami na Morzu Czerwonym. Jak poinformowała brytyjska firma zajmująca się bezpieczeństwem morskim, co najmniej dwa bezzałogowce uderzyły w masowiec. Inna jednostka, kontenerowiec, został uszkodzony przez uderzenie drona. Do tego drugiego zdarzenia doszło w odległości około 100 mil na północny zachód od portu Al-Hudajda w północnym Jemenie.

Atak na okręt wojenny USA na Morzu Czerwonym. Pentagon potwierdza

Z najnowszych informacji przekazanych przez Pentagon wynika, że ostrzelany amerykański okręt to USS Carney, który jest niszczycielem klasy Arleigh Burke. "Jesteśmy świadomi raportów dotyczących ataków na USS Carney i statki handlowe na Morzu Czerwonym i przekażemy więcej informacji, kiedy tylko będą dostępne" - cytuje komunikat agencja Associated Press. Według Pentagonu atak na amerykańską jednostkę może być elementem eskalacji wojny Izraela z Hamasem.

Amerykański urzędnik, którego anonimowo cytuje AP, poinformował, że atak na jednostki na Morzu Czerwonym rozpoczął się w niedzielę ok. godziny 10:00 rano w Sanie w Jemenie i trwał aż pięć godzin. Inny informator przekazał, że USS Carney przechwycił co najmniej jednego drona podczas ataku. Korespondent Associated Press przypomina, że wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzają serię ataków na statki na Morzu Czerwonym oraz wystrzeliwują drony i pociski wymierzone w Izrael, który prowadzi wojnę z Hamasem w Strefie Gazy. Ruch Huti nie skomentował jeszcze niedzielnych ataków.

Hamas: Od początku wojny z Izraelem w Strefie Gazy zginęło ponad 15,5 tys. Palestyńczyków

Podlegające Hamasowi ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że od początku wojny z Izraelem w Strefie Gazy zginęło 15 tysięcy 523 osoby. Według rzecznika resortu, 70 proc. Palestyńczyków zabitych w wojnie między Izraelem a Hamasem to kobiety i dzieci. Ponad 41 tysięcy osób zostało rannych. Atak Izraela na Strefę Gazy z lądu i powietrza to odpowiedź na akcję Hamasu w południowym Izraelu przeprowadzoną w sobotę 7 października, w którym terroryści zamordowali ok. 1200 osób, a 240 wzięli jako zakładników - to dane, jakie podają władze w Tel Awiwie.

Tygodniowy rozejm, wynegocjowany z pomocą Kataru i wspierany przez Egipt i Stany Zjednoczone, doprowadził do uwolnienia 80 izraelskich zakładników w zamian za 240 więźniów palestyńskich. Rozejm został jednak przerwany i ponownie wznowiono działania wojenne. Obie strony obwiniają się nawzajem za naruszenie warunków rozejmu.