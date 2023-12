Kliczko o błędach Zełenskiego: Ludzie zastanawiają się, dlaczego nie byliśmy lepiej przygotowani

- Prezydent pełni dziś ważną funkcję i musimy go wspierać do końca wojny. Ale pod koniec tej wojny każdy polityk zapłaci za swoje sukcesy lub porażki - stwierdził w wywiadzie dla "20 Minuten" mer Kijowa Witalij Kliczko. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania dotyczącego spadku popularności Wołodymyra Zełenskiego. Ocenił, że "Zełenski płaci za błędy, które popełnił".

