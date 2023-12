Rosyjscy żołnierze rozstrzelali ukraińskich jeńców? Prokuratura bada wstrząsające nagranie

Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, widać Rosjan strzelających z bliskiej odległości do poddających się ukraińskich żołnierzy. Film, nakręcony najprawdopodobniej za pomocą drona dokumentuje, jak dwaj ukraińscy wojskowi wychodzą z okopów. Jeden z nich ma podniesione do góry ręce. Jak czytamy na ukraińskim kanale internetowym Deep State, do zdarzenia miało dojść w Donbasie, w okolicach wsi Stepowe. Jest to północna flanka Awdijiwki. Rozstrzelani przez Rosjan żołnierze mieli służyć w 45. Samodzielnej Brygadzie Strzeleckiej. Z doniesień wynika, że poddali się z powodu braku amunicji.

Ukraińska Prokuratura Generalna poinformowała w niedzielę rano o wszczęciu śledztwa ws. naruszenia praw i zwyczajów wojennych w związku z morderstwem. "2 grudnia 2023 roku w mediach pojawił się film przedstawiający zastrzelenie przez rosyjskich żołnierzy nieuzbrojonych ukraińskich obrońców. Według wstępnych danych do zdarzenia doszło w pobliżu jednego z punktów obserwacyjnych na terenie wsi Stepowe" - przekazali śledczy.

"Na nagraniu widać, jak grupa osób w rosyjskich mundurach strzela z bliskiej odległości do dwóch nieuzbrojonych żołnierzy w mundurach Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy poddali się jako jeńcy. Śledczy i prokuratorzy rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie. Zabijanie jeńców wojennych stanowi rażące naruszenie Konwencji Genewskich i jest klasyfikowane jako poważna zbrodnia międzynarodowa. Dochodzenie przygotowawcze w postępowaniu karnym prowadzą śledczy Państwowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim" - dodano.

Ukraina intensyfikuje działania dywersyjne na terytorium Rosji

Tymczasem ukraińskie siły wzmacniają swoje działania dywersyjne na terytorium Rosji. "Bądź mieczem swojego kraju - dołącz do elity" - można przeczytać w ogłoszeniu opublikowanym w internecie przez ukraiński wywiad. W ostatnich dniach dywersanci związani z ukraińską Służbą Bezpieczeństwa kilkakrotnie zaatakowali bajkalsko-amurskiej odcinek kolei transsyberyjskiej oraz wykoleili pociąg w rejonie Riazania. Ukraińscy dywersanci i Rosjanie z grup antyputinowskich partyzantów atakują trakcje kolejowe na terenie całej Rosji. Niszczone są linie energetyczne, systemy kierowania ruchem oraz wykolejane składy wiozące zaopatrzenie dla armii agresora.

Były zastępca szefa ukraińskiej służby bezpieczeństwa Wiktor Jagun tłumaczy, że szczególnie wrażliwe na ataki są syberyjskie odcinki kolei bajkalsko-amurskiej, które w wielu miejscach mają tylko jedną nitkę i jej uszkodzenie uniemożliwia transport, aż do zakończenia remontu. - To jest krytyczna sytuacja dla Rosji. Część transportów to tranzyt do krajów Centralnej Azji, co również wpływa na Chiny jako partnera handlowego tych państw. Jednocześnie wstrzymanie na nieokreślony czas dostaw uzbrojenia z Chin i Korei Północnej poważnie wpływa na Rosję - podkreślił ukraiński ekspert. Wiktor Jagun dodaje również, że im częściej będzie dochodziło w Rosji do podobnych ataków dywersyjnych, tym więcej Rosjan będzie wywierało presję na moskiewski reżim, aby zakończył wojnę.