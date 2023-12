23 sierpnia w katastrofie lotniczej zmarł założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Najemnicy, którzy stracili dowódcę, rozpoczęli wtedy nowy etap w swoim życiu. Wielu z nich nie potrafi dostosować się do tej sytuacji. Inni natomiast powołują się na doświadczenie zdobyte podczas służby dla Prigożyna, gdy szukają pracy "w cywilu".

Najemnicy z Grupy Wagnera szukają pracy jako ochroniarze i policjanci. Niektórzy wracają na front

Portal verstka.media poinformował, że byli wagnerowcy często starają się o posady ochroniarzy, policjantów czy kierowców. Niektórzy chwalą się swoim potencjalnym pracodawcom, że mają doświadczenie związane z "obroną interesów Rosji" oraz "szturmowaniem domów". Wiele przedsiębiorstw nie chce jednak zatrudniać dawnych członków Grupy Wagnera. Między innymi to sprawia, że pozostają oni w swoim fachu - zawierają kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony lub prywatnymi firmami wojskowymi i wracają na front.

Część byłych najemników podkreśla chęć powrotu do dawnego stylu życia. - Nie mogę ogarnąć, co tu się dzieje. To nie dla mnie, chcę z powrotem. Potrzeba dwóch-trzech tygodni, żeby się zaadaptować. Przywykłem do spania w okopach, a nie na miękkich łóżkach, prześcieradło i kołdra to nie dla mnie. Chcę jechać z powrotem. Pojadę w listopadzie na Ukrainę - powiedział Leonid Iwanenko, który był członkiem Grupy Wagnera.

Najemnicy z Grupy Wagnera nie radzą sobie w nowym życiu. "Pije, biega po podwórku, kopie okop"

Rodziny byłych wagnerowców potwierdzają, że dla wielu z nich nowe życie jest nie do zniesienia. Pojawiły się informacje, że popadają oni w alkoholizm, stosują przemoc wobec bliskich, zażywają narkotyki i zachowują się nieracjonalnie. "Pije jak szalony. Dostał białej gorączki. Biega po podwórku, kopie okop" - opisał zachowanie dawnego najemnika jeden z członków jego rodziny. Inna osoba przekazała, że mężczyzna, który służył dla Prigożyna, "nie zamierza nigdzie pracować, tylko chce iść na wojnę".