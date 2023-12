"NYT": Izrael miał w rękach plany Hamasu już na rok przed atakiem. Ale je zlekceważono

7 października nad ranem palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas niespodziewanie wystrzeliła 2,5 tysiąca rakiet w kierunku Izraela, a grupa ok. 3 tys. bojowników wdarła się na teren Izraela. Wchodzili do domów w przygranicznych miejscowościach i kibucach, zabijali cywilów i brali zakładników. Inna grupa sforsowała buldożerem pilnie strzeżony płot graniczny i także wdarła się na stronę izraelską. Zginęło łącznie ok. 1,2 tys. cywilów, żołnierzy i policjantów izraelskich, a ok. 240 osób stało się zakładnikami. Izrael odpowiedział na ten atak, bombardując cele w Gazie i przeprowadzając inwazję na Strefę Gazy. Władze Hamasu twierdzą, że w izraelskich atakach zginęło ponad 15 tysięcy osób, głównie cywilów.

W sobotę izraelski premier Benjamin Netanjahu przekonywał, że jedynym sposobem osiągnięcia izraelskiego celu, jakim jest zniszczenie Hamasu, jest kontynuacja inwazji lądowej na Gazę. Polityk stwierdził, że wojna będzie kontynuowana, dopóki ten cel nie zostanie osiągnięty. Dodał, że jego kraj będzie także kontynuował działania na rzecz uwolnienia zakładników nadal przetrzymywanych przez Hamas w Gazie. - Zrobimy wszystko, aby sprowadzić ich do domu, zakończyć tę misję, a także zniszczyć Hamas i zyskać pewność, że nigdy więcej nie będzie dla nas zagrożeniem - powiedział na konferencji prasowej.

"NYT": Izrael wiedział o planowanym ataku Hamasu

Jak podał amerykański dziennik "The New York Times", październikowy atak Hamasu nie powinien był być dla Izraela zaskoczeniem. Izraelscy urzędnicy już ponad rok wcześniej mieli dotrzeć do 40-stronicowego planu walk o kryptonimie "Mur Jerycha", opisujący hipotetyczne działania tej organizacji terrorystycznej w południowych rejonach Izraela. Wojsko izraelskie odmówiło komentarza w tej sprawie, zaznaczając, że skupia się obecnie na "wyeliminowaniu zagrożenia" ze strony Hamasu.

"Jak wynika z raportu, dokument widziało wielu izraelskich urzędników wojskowych i wywiadowczych, chociaż nie jest jasne, czy widział go premier Benjamin Netanjahu lub inni czołowi przywódcy. (...) Atak z 7 października – w którym zginęło 1200 osób, a 240 osób uprowadzono i wywieziono do Gazy – w niesamowity sposób odzwierciedlał ten przedstawiony w planie bitwy. Jednak izraelscy urzędnicy odrzucili ten plan, jak stwierdzono w raporcie, uznając go za "aspiracyjny", a nie taki, który mógłby w praktyce nastąpić" - podaje agencja Associated Press na podstawie doniesień "NYT".