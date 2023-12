Gra Viktora Orbana najbardziej uderza w Polskę. Chodzi o nawet 800 mln euro

Węgry blokują wypłatę refundacji dla państw członkowskich Unii Europejskiej przekazujących broń Ukrainie w ramach tzw. Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). Taką informację podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na unijne źródło. Polska czeka na wypłatę kolejnej transzy w wysokości ponad 800 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Decyzja Viktora Orbana uderza w Polskę. Dlaczego Węgry mówią "nie"?

Agencja ustaliła, że Węgry domagają się gwarancji od Ukrainy, że OTP Bank, największy komercyjny węgierski bank, nie wróci na listę podmiotów uznanych za sponsorujące wojnę. Władze w Kijowie takiej gwarancji nie dają, chociaż wcześniej usunęły ten bank z listy. PAP przypomina, że pół roku temu Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) dodała węgierski bank OTP do listy międzynarodowych sponsorów wojny. Decyzja była odpowiedzią na kontynuowanie działalności banku w Rosji.

Nieoficjalne doniesienia potwierdził w rozmowie z PAP Andrzej Sadoś, ambasador Polski przy UE. - Polska jest państwem członkowskim, które przekazuje Ukrainie najwięcej uzbrojenia, dlatego też unijne zwroty dla nas są najwyższe spośród krajów członkowskich - powiedział. Dziennikarze w Brukseli zwracają uwagę na to, że swoim sprzeciwem Budapeszt uderza nie w Kijów, ale w stolicę państw, które czekają na zwrot płatności z funduszu.

Obecnie trwają dyskusje na temat zwiększenia budżetu Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Powstał on w 2021 roku, a jego celem jest zwiększanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 fundusz wykorzystywano do zwrotu pieniędzy tym krajom Wspólnoty, które wysyłały broń do Kijowa.

Wołodymyr Zełenski: W marcu możliwy punkt zwrotny w wojnie

- W marcu może nadejść punkt zwrotny w wojnie między Rosją a Ukrainą - ocenia prezydent Wołodymyr Zełenski. W wywiadzie dla agencji AP ukraiński przywódca przekonuje, że na sytuację geopolityczną mogą wpłynąć rosyjskie "pseudowybory prezydenckie", które odbędą się w marcu. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego w wyniku niedemokratycznych wyborów w Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ostatecznie utraci legitymację prawowitego prezydenta. - Mogą to być wybory nielegalne, których świat nie uzna. Wtedy piłka będzie po naszej stronie, po stronie zachodnich przywódców cywilizowanego świata. Może nastąpić punkt zwrotny - stwierdzenie nielegalności rządów Putina - dodaje Zełenski. Jego zdaniem świat zachodni - bez przypominania ze strony Kijowa - powinien zrozumieć, że nie ma potrzeby uznawania wyborów w Rosji ze względu na ich niedemokratyczny charakter.