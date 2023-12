Policja zatrzymała właściciela salonu fryzjerskiego pod zarzutem handlu narkotykami. Zwrócił uwagę funkcjonariuszy, tym, że wielu jego klientów było... łysych. Policja zaczęła obserwować zakład, a na jaw wyszedł nielegalny biznes 55-letniego fryzjera. Do nietypowego zdarzenia doszło w jednej z dzielnic Genui, miasta położonego na północy Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Na Atlantyku przejęto 2,7 tony kokainy

Włochy. Policjanci zatrzymali fryzjera z Genui za handel nielegalnymi substancjami

Chociaż wydaje się, że jest to żart, policjanci z Genui potwierdzają, że zatrzymano 55-letniego fryzjera. Wszystko zaczęło się, gdy karabinierzy odkryli dziwny ruch w jego salonie. Szczególnie ich uwagę zwróciło sporo łysych mężczyzn, którzy często odwiedzali lokal. Na dodatek wchodzili na zbyt krótko, aby móc faktycznie skorzystać z oferowanych usług.

W związku z tym funkcjonariusze zaangażowali do pomocy jeszcze jedną jednostkę i przystąpili do obserwacji. Po czasie okazało się, że oprócz usług fryzjerskich, 55-latek oferował swoim klientom także nielegalne substancje. Jak podają włoskie media, udowodniono, że sprzedawał kokainę oraz haszysz. Choć niektórzy korzystali z obu usług: podczas strzyżenia kupowali narkotyki, to większość wstępowała do salonu tylko w jednym celu.

Włoska policja przeszukała dom i salon należący do zatrzymanego

Po zatrzymaniu fryzjera funkcjonariusze przystąpili do przeszukania jego mieszkania. Tam znaleziono kilka gramów haszyszu. Natomiast w samym salonie odkryto 100 gramów kokainy ukrytych w antresoli oraz przyrządy służące jej dystrybucji, takie jak wagi precyzyjne czy materiały do pakowania rozdzielonych dawek. Zatrzymany trafił do aresztu w Marassi.