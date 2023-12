Historyczne głosowanie w USA. Republikanin usunięty z Izby Reprezentantów. "Do diabła z tym miejscem"

Republikański kongresmen George Santos został szóstym członkiem Izby Reprezentantów USA w historii i pierwszym od ponad dwóch dekad wyrzuconym urzędnikiem z tej izby - wylicza CNN. W piątek przeprowadzono historyczne głosowanie w sprawie pozbawienia stanowiska kongresmena, na którym ciążą dziesiątki zarzutów karnych. Amerykańskie media przypominają, że większość podobnych decyzji podjęto wobec osób, które walczyły po stronie Konfederacji podczas wojny secesyjnej.

Izba Reprezentantów USA po raz szósty w historii wyrzuciła senatora

Pochodzącego z Nowego Jorku 35-letniego kongresmena Republikanów Izba Reprezentantów próbowała odwołać wcześniej już dwa razy. Udało się dopiero przy trzecim podejściu, w czasie piątkowego głosowania - relacjonuje z kolei BBC. Za wydaleniem George'a Santosa zagłosowało 311 kongresmenów (206 demokratów i 105 republikanów), przeciwko było 114 osób.

Stacja wskazała, że George Santos ma problemy z mówieniem prawdy i jest objęty federalnym aktem oskarżenia za oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, kradzież i kradzież tożsamości darczyńców. Wszystkie przestępstwa, jakich miał dopuścić się były już kongresmen, wyszły na jaw po objęciu przez niego urzędu w listopadzie 2022 r. "The New York Times" poinformował, że 35-latek kłamał na temat kariery na Wall Street, dyplomów uniwersyteckich i żydowskiego pochodzenia. Następnie Santosa oskarżono o oszustwa zawiązane między innymi z hodowlą psów Amiszów w Pensylwanii czy kłamstwa, że jego matka zginęła w atakach terrorystycznych w USA 11 września. W maju republikański polityk został oskarżony o 23 przestępstwa, w tym oszustwa bankowe, pranie brudnych pieniędzy i kradzież środków publicznych. Wszystkiemu zaprzecza i oczekuje na proces. Jednak tym, co miało zaważyć na losie Santosa, jest według BBC, decyzja komisja etyki Izby Reprezentantów. W listopadzie komisja stwierdziła, że kradł pieniądze z budżetu własnej kampanii i wykorzystał "każdy aspekt swojej kandydatury do Izby Reprezentantów dla własnych osobistych korzyści finansowych".

Po głosowaniu w Izbie Reprezentantów Santos nie miał zamiaru rozmawiać na czekających na niego dziennikarzy. - Ponieważ nieoficjalnie nie jestem już członkiem Kongresu, nie muszę już odpowiadać na ani jedno pytanie od was. Do diabła z tym miejscem - rzucił, wsiadając do samochodu zaparkowanego u stóp schodów Kapitolu.

Gubernatorka Nowego Jorku Kathy Hochul ma 10 dni na rozpisanie wyborów, które powinny się odbyć w lutym przyszłego roku. Zapewniła, że cieszy się z odejścia Santosa i "jest gotowa podjąć się uroczystej odpowiedzialności za obsadzenie wakatu w 3. dzielnicy Nowego Jorku" - cytuje CNN.

