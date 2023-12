Śnieg, deszcz i błoto, a Rosjanie pełzną naprzód. Nie tylko Awdijiwka, teraz też Bachmut i Kupiańsk

Większość obecnych walk jest starciami małych grup piechoty, okazjonalnie wspartych ciężkimi pojazdami. Październikowe zmasowane natarcia zmechanizowane Rosjan pod Awdijiwką odeszły już w niepamięć. Razem z setkami straconych pojazdów. W zamian w zimnie i błocie zmaga się piechota, dla której najgorszym wrogiem tradycyjnie jest artyleria, ale szybko dołączają do niej coraz liczniejsze drony FPV.

REKLAMA

Powolne wymęczanie Awdijiwki

Najintensywniejsze walki niezmiennie trwają wokół Awdijiwki. Choć zmienił się ich charakter. Po ciężkich stratach w czołgach i bojowych wozach piechoty w październiku, Rosjanie na większą skalę używają niewielkich grup szturmowych piechoty. Oczywiście ataki zmechanizowane nadal się zdarzają, choć teraz głównie na południowym odcinku walk, w rejonie wsi Pierwomaiskie, Wodziane i Opytne. Ukraińcy mocno się tam jednak trzymają i od ostatniej relacji, Rosjanie nie posunęli się w ogóle naprzód. Ba, nawet stracili nieco terenu na północ od Wodzianego. Na przykładzie tej drobnej zmiany w kontroli terenu, można dobrze prześledzić, jak się ustala przebieg frontu.

W tym przypadku udało się to przy pomocy nagrania wrzuconego 29 listopada do sieci przez samych Rosjan, na którym widać czołg T-80 ostrzeliwujący ukraińskie pozycje. W odpowiedzi zostaje czymś trafiony podczas wycofywania się, ale najwyraźniej nie odniósł poważnych uszkodzeń, ponieważ odjechał. Patrząc po układzie dróg, linii drzew i charakterystycznych elementów terenu, szybko zostało to zidentyfikowane jako pola pomiędzy Pierwomaiskie i Wodziane. Czołg ostrzeliwał pas drzew, który do tej pory był uznawany za kontrolowany przez Rosjan, albo będący ziemią niczyją. Najwyraźniej teraz są tam Ukraińcy, więc na mapy naniesiono odpowiednią poprawkę.

Na takiej zasadzie najczęściej to działa. Podstawowym źródłem informacji na temat przebiegu linii frontu są nagrania z dronów. Nie zawsze wiadomo, kiedy zmienił się stan faktyczny. Nagrania mogą być wrzucane z opóźnieniem, oraz pokazywać coś, co zmieniło się długo przed ich wykonaniem.

Opisana sytuacja to niestety jedyny przykład przesunięcia frontu na korzyść Ukraińców w rejonie Awdijiwki. Na południe od miasta, w rejonie tak zwanej strefy przemysłowej przy obwodnicy Doniecka, Rosjanom po prawie dwóch latach prób udało się przebić przez ukraiński system umocnień budowanych tam od 2015 roku. Zdobycze terenowe nie są wielkie. Około kilometra w linii prostej od połowy listopada. Są jednak symboliczne, ponieważ w tym rejonie, na południe i południowy wschód od Awdijiwki, Ukraińcy skutecznie bronili się od początku wojny.

Na północ od miasta Rosjanie też notują drobne postępy w rejonie wsi Stepowe. Prawdopodobnie, choć nie wszyscy autorzy mapek są co do tego zgodni. Wątpliwość jest taka, czy zdołali faktycznie opanować teren między nasypem kolejowym a ruinami, czy jedynie uczynili go ziemią niczyją poprzez odrzucenie Ukraińców. Tak czy inaczej, jest to jakiś postęp po kilku tygodniach zastoju w tym miejscu. Rosjanie odnotowali też drobne sukcesy około kilometra na północ, po drugiej stronie torów. Mowa o klasycznym zdobyciu jednego pola i zagajnika. Kilka kilometrów na południe, w rejonie samej koksowni położonej na skraju Awdijiwki, sukcesów rosyjskich nie odnotowano. Nie są w stanie przekroczyć ogrodzenia zakładu.

Sytuacja w rejonie Awdijiwki. Postępy Rosjan na północy i na południowy wschód od miasta są zaznaczone na czerwono. Na południowym zachodzie widać obszar, który ponownie przyznano Ukraińcom w rezultacie pojawienia się opisanego nagrania Fot. @Pouletvolant3/X

Mapa w większej rozdzielczości

W szerszej perspektywie oznacza to tyle, że nie widać na razie ryzyka załamania się ukraińskiej obrony, choć Rosjanie powoli wymęczają postępy. Ponoszą przy tym ciężkie straty, na co jest mnóstwo dowodów w postaci nagrań pól dosłownie usianych ciałami. Skala ukraińskich strat nie jest znana. Najpewniej są mniejsze, ale według słów samych Ukraińców jest ciężko.

Drobne korekty w obie strony

W ciągu ostatnich dwóch tygodni zmieniła się też sytuacja w rejonie Bachmutu. W poprzednim raporcie sygnalizowałem zwiększoną rosyjską presję w okolicach ruin miasta i zauważalne postępy. Od tego czasu były kolejne. Na północnym skrzydle miasta, gdzie Rosjanie już od końca lata górowali nad Ukraińcami, zdołali zająć większość wsi Chromowe, która podczas walk o Bachmut była ukraińskimi wrotami do miasta. Zdobyli szereg punktów umocnionych. Na południe od miasta już prawie dwa tygodnie temu Rosjanie zajęli kilka innych ukraińskich pozycji i zbliżyli się nieznacznie do ruin Kliszczijiwki. Walki mają być zacięte i polegać na niemal ciągłych atakach oraz kontratakach, koncentrujących się na poszczególnych punktach oporu.

Okolice Bachmutu. Ostatnie rosyjskie zdobycze i główne kierunki ataków wyraźnie zaznaczone na czerwono Fot. @Pouletvolant3/X

Mapa w większej rozdzielczości

Zauważalne sukcesy Rosjan odnotowano też daleko na północy, w pobliżu miasta Kupiańsk. Po miesiącach nieudanych prób mieli się zbliżyć, lub nawet dotrzeć do obrzeży wsi Synkiwka. Nie jest to nic, co by wieszczyło problemy dla Ukraińców, ale jednak jest pewne przepchnięcie linii frontu w rejonie, gdzie jest on w większości statyczny od ponad roku.

Ukraińcy nie są przy tym całkiem statyczni. W trzech miejscach to oni odnotowali sukcesy, choć z kategorii lokalnych i drobnych. Jedno z nich jest bardzo egzotyczne. To rejon okupowanej od 2014 roku Gorłówki, pomiędzy Bachmutem i Awdijiwką. Na odcinku około 10 kilometrów front nie drgnął tam od jego zamrożenia w 2015 roku. Od wiosny 2022 roku panował tam względny spokój. Od połowy listopada pojawiają się jednak nagrania wskazujące na to, że Ukraińcy przekroczyli linię zawieszenia broni i posunęli się kilkaset metrów w kierunku Gorółówki, wkraczając na górującą nad okolicą hałdę odpadów kopalnianych. Podobne drobne postępy Ukraińców odnotowano na Zaporożu, w rejonie ich włamania w rosyjskie linie obronne pod Robotyne i Werbowe. Pamiątce letniej ofensywy. Ukraińcy nieco to włamanie rozszerzyli, ale będzie to razem kilkaset metrów w linii prostej.

Trzecie miejsce działań ofensywnych Ukraińców to wieś Krynki na okupowanym przez Rosjan brzegu Dniepru. Ciągle ma tam działać równowartość kilku kompanii piechoty morskiej (w najlepszym wypadku kilkuset żołnierzy), które są zaopatrywane przez rzekę amfibiami i niewielkimi motorówkami. Ze względu na szczupłość swoich sił w okolicy, które w większości są najpodlejszego sortu, Rosjanie nie są w stanie zlikwidować tego wrażliwego na kontratak ukraińskiego przyczółka. Z drugiej strony Ukraińcy, będąc na tak niepewnym gruncie, bez zabezpieczonej wydajnej logistyki przez rzekę, nie są w stanie zrobić wiele więcej niż szarpać Rosjan we wsi i jej okolicach, próbując przyciągać ich uwagę i ewentualne posiłki.

Rozmiękczenie i zamrożenie frontu

Ogólnie działania obu stron w drugiej połowie listopada nieco przygasły z powodu złej pogody. Była fala opadów śniegu i lekkich mrozów. Po nich przyszły roztopy i deszcze trwające do dzisiaj. Nie brakuje nagrań z obu stron frontu, na których widać trudne warunki w postaci mocno rozmokniętej gleby, błota i wody w okopach. W takich warunkach gorzej radzą sobie ciężkie pojazdy bojowe, ale też logistyka. Zostaje wojna na piechotę i w powietrzu.

Ukraińcy nie kryją, że w najbliższych miesiącach będą toczyć wojnę pozycyjną i do tego się szykują. Mówił o tym między innymi podczas wizyty w strefie przyfrontowej ostatniego dnia listopada prezydent Wołodymir Zełeński. Deklarował między innymi zamiar znacznej rozbudowy fortyfikacji polowych na całej linii frontu. Jest to ewidentny wyraz pogodzenia się z faktycznym jego zamrożeniem i niezdolnością wojska Ukrainy do podjęcia działań ofensywnych w najbliższych miesiącach.

Ze swojej strony Rosjanie mają wykonywać niepokojące ruchy wzdłuż północno-zachodnich granic Ukrainy, gdzie od 2022 roku front stoi na granicy państwowej. Po raz kolejny wśród analityków i obserwatorów wojny pojawiają się twierdzenia, jakoby od października trwała tam potencjalna koncentracja rosyjskich oddziałów rezerwowych. Nie ma na to jednak dowodów poza szczątkowymi doniesieniami o ruchach wojsk, działaniu systemów walki elektronicznej i wzmożeniu aktywności grup dywersyjno-rozpoznawczych. Nie jest to pierwsza fala plotek o potencjalnym otwieraniu przez Rosjan nowego kierunku walk. Do tej pory wszystkie się nie zmaterializowały.