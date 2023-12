Andrzej Duda odmówił wspólnego zdjęcia na szczycie w Dubaju. Ministerka tłumaczy

Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w szczycie klimatycznym w Dubaju. O jednym z punktów wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich napisała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. "Prezydent Andrzej Duda nie pozował do wspólnego zdjęcia uczestników szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju" - poinformowała ministerka na platformie X [dawniej Twitter]. Powodem zachowania polskiego prezydenta była "obecność dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki".

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP zaznaczyła, że taką samą decyzję jak Andrzej Duda podjęli również prezydenci Litwy Gitanas Nauseda oraz Łotwy Edgars Rinkeviczs.

COP28 w Dubaju. Prezydent Andrzej Duda o sprawiedliwej transformacji

Prezydent reprezentuje Polskę na dorocznej konferencji ONZ, na której światowi przywódcy rozmawiają o sposobach zatrzymania globalnego ocieplenia. Andrzej Duda mówił na forum spotkania ONZ w Dubaju, że przechodzenie na tzw. zieloną gospodarkę musi uwzględniać uwarunkowania poszczególnych krajów. Stwierdził też, że ludzie nie mogą przy tym stracić miejsc pracy i źródeł dochodów. - To człowiek i jego potrzeby powinny stać na pierwszym miejscu przy transformacji energetycznej. Teraźniejszość i przyszłość człowieka, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt powinny stać w centrum każdej polityki klimatycznej - podkreślał Andrzej Duda.

Polski prezydent mówił także, iż walka z globalnym ociepleniem nie może sprowadzać się jedynie do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. - Chodzi także o ochronę przyrody, co do której powinniśmy przywiązywać więcej uwagi. Globalne ocieplenie dotyka nie tylko człowieka, ale także zasobów naturalnych. Bioróżnorodność odrywa kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Natura może nam pomóc, jeśli my pomożemy jej - dodawał. O tym, jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery rozmawiają w Dubaju przedstawiciele 198 krajów. Eksperci nie spodziewają się jednak przełomowych rozstrzygnięć w porozumieniu końcowym spotkania. Negocjatorzy wszystkich krajów, którzy będą teraz pracować nad dokumentem końcowym w Dubaju, mają na to dwa tygodnie. Konferencja klimatyczna COP28 w Dubaju kończy się 12 grudnia.

