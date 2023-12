Otrucie żony szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jusow: Latem było 10 prób zamachu na Budanowa

Marianna Budanowa jest żoną szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) Kyryło Budanowa. Według doniesień portalu LIGA.net 28 listopada wyszło na jaw, że kobieta została otruta metalami ciężkimi. Budanowa poczuła się źle i została przewieziona do szpitala, a analizy potwierdziły zatrucie metalami ciężkimi. Doniesienia te potwierdził rzecznik HUR Andriej Jusow i dodał, że jej mąż, szef wywiadu wojskowego, nie odniósł żadnych obrażeń.

Wojna w Ukrainie. Żona szefa HUR została otruta metalami ciężkimi

Otrucie Marianny Budanowej nastąpiło prawdopodobnie poprzez dodanie szkodliwej substancji do żywności. Serwis Babel jako pierwszy przekazał, że lekarze wykryli w jej organizmie dużą ilość metali ciężkich, które "nie są wykorzystywane w życiu codziennym ani w sprawach wojskowych". Natomiast portal Meduza zacytował w środę byłego szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Wałerija Kondratiuka, który powiedział, że wykryto ślady arsenu i rtęci. Stan kobiety się poprawił i zakończono pierwszy etap jej leczenia. Według doniesień "The New York Times" incydent wywołał spekulacje, że Rosja wzmaga wysiłki, aby uderzyć w najwyższe kierownictwo Ukrainy.

"Jeżeli Rosji udało się otruć panią Budanową, sugerowałoby to, że jej agenci działali bliżej wewnętrznych kręgów władzy w Kijowie, niż wcześniej sądzono" - napisał "NYT". Dziennik przekazał, że Kyryło Budanow często stwierdzał, że Rosja planuje go zabić. Rzecznik Andriej Jusow sprecyzował, że tego lata podjęto co najmniej dziesięć prób takiego zamachu.

Jak się okazuje, niepokojących objawów mieli doświadczyć także inni pracownicy wywiadu. - Są to kierownicy poszczególnych departamentów, którzy bezpośrednio odpowiadają za działalność HUR w Rosji - powiedział Wałerij Kondratiuk, cytowany przez portal Meduza.

Rosja aktywuje uśpionych agentów? "Putin postawił sobie za zadanie zniszczenie naszego kraju"

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow powiedział w wywiadzie, nim jeszcze ogłoszono otrucie Budanowej, że Rosja aktywuje uśpionych agentów i wzmaga wysiłki, aby zdestabilizować rząd w Kijowie. - W 2003 roku Putin postawił sobie za zadanie zniszczenie naszego kraju i przez cały ten czas jego zadania się nie zmieniły - stwierdził. - Biorąc pod uwagę fakt, że Federacja Rosyjska nie jest w stanie zwyciężyć środkami militarnymi, wykorzystuje obecnie wszystkie swoje sieci agentów, które niestety nadal istnieją. A teraz obserwujemy ich maksymalną aktywność - powiedział Oleksij Daniłow, cytowany przez "NYT".

Jak przekazał dziennik, Kyryło Budanow cieszy się dużą popularnością. Media niejednokrotnie przedstawiały go jako pomysłodawcę najśmielszych ataków za liniami wroga podczas wojny w Ukrainie. Na jednej z konferencji szef wywiadu wojskowego miał powiedzieć, że Ukraina ma prawo zabijać rosyjskich zbrodniarzy wojennych w dowolnym miejscu na świecie.