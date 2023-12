W Izraelu zawyły syreny. IDF: Przechwyciliśmy rakietę ze strefy Gazy. Hamas naruszył rozejm

Tymczasowy rozejm między Izraelem a bojownikami Hamasu w Strefie Gazy, który miał zakończyć się o godzinie 6 (czasu polskiego) w piątek, wygasł, a żadna ze stron nie ogłosiła osiągnięcia porozumienia w sprawie jego przedłużenia, przekazuje Agencja Reutera. Na godzinę przed zakończeniem rozejmu Izrael poinformował, że przechwycił rakietę wystrzeloną ze Strefy Gazy, a media powiązane z Hamasem donosiły o odgłosach eksplozji i ostrzału na północy palestyńskiej enklawy. Kilka minut przed upływem ostatecznego terminu w izraelskich rejonach w pobliżu Strefy Gazy ponownie rozległy się syreny ostrzegające przed rakietami.

REKLAMA

Hamas naruszył pauzę operacyjną, a ponadto oddał ogień w stronę terytorium Izraela. IDF [Siły Obronne Izraela - red.] wznowiły walkę z organizacją terrorystyczną Hamas w Gazie

przekazano w komunikacie zamieszczonym kilkanaście minut po godzinie 6 (czasu polskiego).

Według podawanych wcześniej nieoficjalnych informacji Izrael i rządzący w Gazie bojownicy z Hamasu mieli zgodzić się na przedłużenie tymczasowego rozejmu o kolejny dzień. Wcześniej pojawiły się także doniesienia o rozmowach w sprawie przedłużenia rozejmu o kolejne dwa dni. Agencja Reutera przekazywała, że próbowały do tego doprowadzić Katar i Egipt.

Zobacz wideo Jerzy Haszczyński: Amerykański elektorat jest bardziej zainteresowany Izraelem niż Ukrainą

Wojna w strefie Gazy. W trakcie rozejmu Hamas uwolnił 100 zakładników

Izrael w czwartek 30 listopada - podczas siódmego dnia rozejmu planowanego początkowo na cztery dni - uwolnił 30 Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu. Wcześniej Palestyńczycy uwolnili ośmiu zakładników. To siódma taka wymiana przeprowadzona w ramach rozejmu pomiędzy stronami.

Izraelska armia poinformowała w czwartek wieczorem, że na terytorium Izraela trafiło sześciu kolejnych zakładników, których uwolnił palestyński Hamas. Skierowano ich do bazy lotniczej Chacerim, gdzie medycy mieli przeprowadzić wstępną ocenę stanu ich zdrowia. Następnie trafią oni do szpitali, w których spotkają się z rodzinami. W transporcie uwolnionych pośredniczył Czerwony Krzyż. Po uwolnieniu szóstki zakładników liczba zwolnionych tego dnia przez Hamas wzrosła do ośmiu.

W ciągu 7-dniowego rozejmu Hamas uwolnił 100 zakładników ze Strefy Gazy uprowadzonych 7 października z Izraela, a strona izraelska wypuściła na wolność 210 Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

O konieczności przedłużenia rozejmu mówił przebywający z wizytą w Izraelu amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Podkreślił, że trwające od tygodnia zawieszenie broni pozwoliło uwolnić wielu zakładników i dostarczyć pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Dlatego też - jak zaznaczył - rozejm musi być kontynuowany.

Przypomnijmy, że w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy od 7 października zginąć miało dotychczas ponad 15 tysięcy Palestyńczyków (dane te przekazała ONZ). To odpowiedź Izraela na atak Hamasu, w wyniku którego śmierć poniosło 1 200 osób, a 240 osób zostało uprowadzonych.