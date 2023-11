USA. Przedstawiciel Joe Bidena ostrzega w sprawie Ukrainy: Czasu jest coraz mniej

John Kirby ostrzegł, że podczas zbliżającej się zimy Rosja prawdopodobnie ponowi próby zniszczenia krytycznej infrastruktury energetycznej Ukrainy. - W ciągu ostatnich kilku dni obserwowaliśmy kilka rosyjskich nalotów wymierzonych w systemy obronne, które Ukraińcy wprowadzili w celu ochrony swojej infrastruktury energetycznej - mówił. Podkreślił, że USA i ich sojusznicy robią wszystko, co w ich mocy, by pomóc Ukrainie w ochronie infrastruktury. Przedstawiciel Białego Domu powiedział jednak, że administracja potrzebuje dodatkowych środków na ten cel.

- Jak już mówiłem wcześniej, czasu jest coraz mniej. Potrzebujemy dodatkowych środków do końca roku, zanim naprawdę trudno będzie nadal wspierać Ukrainę. A koniec roku zbliża się wielkimi krokami - przestrzegał. Prezydent Joe Biden zaproponował uchwalenie pakietu o wartości 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, bezpieczeństwa w obszarze Indo-Pacyfiku oraz wzmocnienie ochrony granic USA. W Kongresie toczą się obecnie negocjacje na temat wniosku prezydenta Bidena.

Wołodymyr Zełenski: Odbicie Donbasu będzie trudniejsze niż Krymu

Tymczasem w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w trakcie rozmowy ze studentami z obwodu mikołajowskiego, że odbicie okupowanych przez Rosjan terenów Donbasu będzie trudniejsze niż Krymu.

Zełenski stwierdził, że mieszkańcy Donbasu "żyją w innej rzeczywistości". - To długi proces - powiedział o możliwości odzyskania zajętych przez Rosję terenów. Podkreślił, że może to zupełnie inaczej przebiegać na terenie Donbasu niż na Krymie. - Myślę, że w przypadku Donbasu będzie trudniej - powiedział. Zełenski zwrócił uwagę, że w przypadku ludności zamieszkującej okupowane terytoria na wschodzie, trudniejszy będzie "mentalny" powrót do Ukrainy. Podkreślał, że jest to spowodowane ciężkimi walkami, które od 10 lat toczą się w regionie. - Po tej stronie był separatyzm. (...) Nawet teraz, gdy Rosja walczy przeciwko nam, większość separatystów sprzeciwia się [Ukraińcom], gdy Rosjanie uciekają. To też coś mówi - powiedział.

Dodał, że "na Krymie nie było działań wojennych". - Dlatego uważam, że Krym naprawdę nie może doczekać się powrotu. Donbas też czeka, ale to będzie bardzo trudne, ponieważ większość terytorium była maksymalnie okupowana i militaryzowana - powiedział.