Do rozmowy telefonicznej między papieżem Franciszkiem a izraelskim prezydentem miało dojść pod koniec października. Do tej pory oficjalnie nie ujawniono treści rozmowy, jednak "Washington Post" opublikował fragmenty na podstawie informacji przekazanych przez izraelską administrację.

Papież Franciszek w rozmowie z Izaakiem Herzogiem. Nazwał atak Izraela na Strefę Gazy terroryzmem

Podczas rozmowy Izaak Herzog miał relacjonować papieżowi Franciszkowi, co działo się w kraju po ataku Hamasu. Papież miał mu wówczas odpowiedzieć, że "zabrania się reagować terroryzmem na terroryzm", a osoby, które za niego odpowiadają, powinny zostać ukarane. Według informacji "Washington Post" prezydent Izraela miał wtedy zaprotestować i stwierdzić, że jego kraj działał w samoobronie. Strona izraelska miała uznać rozmowę za tak złą, że zdecydowano się nie informować o jej przebiegu ani o tym, że w ogóle do niej doszło.

W informacji przekazanej "Washington Post" Watykan potwierdził, że do rozmowy doszło, jednak nie skomentowano stwierdzenia papieża Franciszka. "Domowa rozmowa telefoniczna, podobnie jak inne, odbywa się w kontekście wysiłków Ojca Świętego, mających na celu powstrzymanie powagi i zakresu sytuacji konfliktowej w Ziemi Świętej" - przekazał Watykan, w oświadczeniu wysłanym do "Washington Post". Z kolei rzecznik izraelskiego prezydenta odmówił komentarza w tej sprawie. "Nie będziemy odnosić się do prywatnych rozmów" - przekazano "WP".

Zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem

1 grudnia o godzinie 6.00 wygasa przedłużone zawieszenie broni w Strefie Gazy pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem. Według nieoficjalnych doniesień ze strony egipskich negocjatorów, cytowanych przez agencję Reuters, trwają mediacje dotyczące kolejnego przedłużenia przerwy w działaniach wojennych o dwa dodatkowe dni.

W trakcie rozejmu, który trwał siedem dni, Hamas uwolnił 100 zakładników ze Strefy Gazy uprowadzonych 7 października z Izraela, a strona izraelska wypuściła na wolność 210 Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. W wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy od 7 października zginęło ponad 15 tysięcy Palestyńczyków. To odpowiedź Izraela na atak Hamasu, w wyniku którego śmierć poniosło 1 200 osób.