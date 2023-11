Finowie mieli poprosić Polskę o pomoc ws. sytuacji na granicy. "Nie mamy żadnych informacji"

O "oficjalnym wniosku" Finów szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera informował po wizycie prezydenta Finlandii w Warszawie. Sauli Niinistö spotkał się z Andrzejem Dudą 20 listopada.

"Jednym z wyników wizyty oficjalnej Prezydenta Finlandii Sauliego Niinistö na zaproszenie Andrzeja Dudy jest oficjalny wniosek o sojusznicze wsparcie w obliczu ataku hybrydowego na fińską granicę. Polska zamierza pozytywnie odnieść się do prośby naszego sojusznika z NATO i partnera z UE. Zespół doradców wojskowych będzie na miejscu przekazywał wiedzę dot. zabezpieczenia granicy także w wymiarze operacyjnym" - pisał Jacek Siewiera.

Jacek Siewiera o skierowaniu misji doradczej do Finlandii

W rozmowie z TVP Info Siewiera zaznaczył, że celem wysłania do Finlandii polskich specjalistów, którzy brali udział w ochronie granicy polsko-białoruskiej, jest podzielenie się doświadczeniem naszego kraju. -Mieliśmy do czynienia z całym spektrum zagrożeń: w sferze informacyjnej, w sferze walki kognitywnej, w kwestiach narracyjnych, ale także tych związanych z zastosowaniem prawa międzynarodowego i pewną asertywnością służb w trakcie realizowania zadań na granicy. Także w sferze realizacji typowo realizacyjnych zadań związanych z reagowaniem, na przykład na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowce. Wszystkie te incydenty to źródło potencjalnej wiedzy, którą możemy podzielić się z sojusznikami - tłumaczył. Z kolei na oficjalnej stronie prezydenta mowa jest o skierowaniu "polskiej misji doradczej do Finlandii w związku z nasileniem ataku hybrydowego na fińską granicę".

Finowie: Nie mamy na ten temat żadnych informacji

Sami Finowie w oficjalnych wypowiedziach mówią natomiast, że wniosku o wsparcie Polski nie składali. - Ani ja, ani szef straży granicznej nie mamy na ten temat żadnych informacji - przekazała w rozmowie z iltalehti.fi Mari Rantanen, fińska ministerka spraw wewnętrznych. Z kolei Straż Graniczna Finlandii w komunikacie poinformowała o współpracy z Fronteksem, ale w komunikacie podkreślono, że obecnie nie ma potrzeby "innego wsparcia międzynarodowego". Matti Pitkäniitty z fińskiej Straży Granicznej przekazał w telewizji Yle, że nie zapadła decyzja o dwustronnej współpracy z Polską. - W tej chwili nie mamy szczególnych problemów związanych z tą sytuacją - powiedział. Dodał, że służby obu krajów wymieniają się informacjami. Zapytaliśmy o sprawę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czekamy na odpowiedź.

Tymczasem sprawę skomentował już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - To absolutnie zbędę działania w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa granic, ponieważ tam nie ma żadnego zagrożenia - powiedział, cytowany przez agencje Reutera. - Finowie muszą być świadomi, że zwiększenie koncentracji jednostek wojskowych przy granicach będzie stanowiło dla nas zagrożenie - dodał. Należy podkreślić, że strona polska informowała o wsparciu przede wszystkim doradczym.

Dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej - z placówek Warmińsko-Mazurskiej oraz Bieszczadzkiej rozpoczyna dziś służbę na granicy fińsko-rosyjskiej w ramach operacji Frontexu. Od kilku tygodni Finlandia mierzy się z operacją hybrydową ze strony Rosji. Tak, jak w przypadku granicy polsko-białoruskiej, do destabilizacji pogranicza fińsko-rosyjskiego wykorzystywani są migranci. W czwartek Finlandia całkowicie zamknęła granicę z Rosją. Decyzja wstępnie będzie obowiązywała do 13 grudnia, z możliwością przedłużenia.