Ekspertka: "Więcej niż warto przeczytać, co powiedział Putin". Nie chodzi o samą Ukrainę

We wtorek 28 listopada na stronie Kremla pojawiła się informacja o sesji plenarnej Światowej Rosyjskiej Rady Ludowej. Podczas niej wystąpił Władimir Putin, który wygłosił przemówienie. Na początku podziękował "wolontariuszom, którzy dostarczają pomoc na froncie, rodzinom poległych bohaterów", którzy walczą z Ukrainą. Śmierć osób poległych w wojnie uczczono minutą ciszy.

Ekspertka: Z rosyjskiego punktu widzenia walka nie toczy się jedynie o Ukrainę

Na treść przemówienia rosyjskiego przywódcy zwróciła uwagę analityczka Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. "Więcej niż warto przeczytać co na posiedzeniu Światowej Rosyjskiej Rady Ludowej powiedział Władimir Putin" - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych ekspertka. Jak zauważyła, z wypowiedzi polityka "jasno wynika, że dla Rosji wojna z Ukrainą to wojna o głębokim ideologicznym podłożu".

Jak pisze Dyner, "to walka za russkij mir, ale też - nieco mesjanistyczna z rosyjskiej perspektywy - walka ze światowym hegemonem", czyli ze Stanami Zjednoczonymi, Zachodem i NATO. Wspomniana walka ma dotyczyć zmiany porządku światowego. "Dlatego dla Rosji ta wojna ma sens, niezależnie od stanu gospodarki czy demografii. Dlatego też państwa zachodu/NATO powinny mieć świadomość, że z rosyjskiego punktu widzenia walka nie toczy się jedynie o Ukrainę" - czytamy we wpisie.

Putin: Bez silnej Rosji nie jest możliwy trwały i stabilny porządek świata

Co zatem mówił Władimir Putin na wspomnianej konferencji? Nie obyło się bez propagandowych twierdzeń, że Rosja opowiada się za "bezpieczeństwem i dobrobytem" swojego narodu, oraz że jest "silnym i zależnym" krajem. - Drodzy przyjaciele, nasza walka o suwerenność, o sprawiedliwość ma bez przesady charakter narodowowyzwoleńczy, ponieważ bronimy bezpieczeństwa i dobrobytu naszego narodu, najwyższego, historycznego prawa do bycia Rosją – silną, niezależną potęgą, cywilizacja krajowa. To nasz kraj, świat rosyjski, jak zdarzało się nie raz w historii, blokował drogę tym, którzy domagają się dominacji nad światem i swojej wyłączności - rozpoczął właściwą część swojego przemówienia prezydent Rosji.

- Walczymy teraz o wolność nie tylko Rosji, ale całego świata. Otwarcie mówimy, że dyktatura jednego hegemona staje się coraz bardziej upadła. Nasz kraj jest obecnie w czołówce tworzenia sprawiedliwego porządku świata. Chcę podkreślić: bez suwerennej, silnej Rosji nie jest możliwy trwały i stabilny porządek świata - mówił dalej Putin.

Putin: Zachód nie potrzebuje tak dużego i wielonarodowego kraju jak Rosja

- W zasadzie Zachód nie potrzebuje tak dużego i wielonarodowego kraju jak Rosja. Nasza różnorodność i jedność kultur, tradycji, języków i grup etnicznych po prostu nie pasują do logiki zachodnich rasistów i kolonizatorów, do ich okrutnego planu - stwierdził i zaznaczył, że Zachód musi "rozczłonkować i splądrować Rosję". - Jeśli nie mogą tego zrobić siłą, muszą siać zamęt. - dodał.

Następnie rosyjski przywódca podkreślił, że "wszelkie prowokacje z zewnątrz uważają za działania agresywne" przeciwko Rosji. - My odpowiednio zareagujemy - podkreślił. - Język rosyjski to coś więcej niż narodowość. Bycie Rosjaninem to przede wszystkim całkowita odpowiedzialność. Powtórzę, ratowanie Rosji to ogromna odpowiedzialność. To jest prawdziwy patriotyzm - podkreślał rosyjski dyktator. Rosjan, Białorusinów i Ukraińców prezydent Rosji określił mianem "trójjedynego narodu". - Myślę, że wszyscy pamiętamy, powinniśmy pamiętać o lekcjach rewolucji 1917 r. i późniejszej wojny domowej, upadku ZSRR w 1991 r. Wydawałoby się, że minęło już tyle lat, ale żyjący obecnie ludzie wszystkich narodowości, nawet ci urodzeni w XXI wieku, nadal, nawet kilkadziesiąt lat później, płacą za poczynione wówczas błędne obliczenia, za uleganie separatystycznym złudzeniom i ambicjom, za słabość władzy centralnej, za politykę sztucznego, gwałtownego podziału - opowiadał.

Słowa Władimira Putina wychwalające wielonarodowe społeczeństwo Rosji, skierowane są przede wszystkim do wewnątrz. Od lat eksperci podkreślają, że w tym ogromnym kraju istnieją napięcia na tle narodowościowym. Pisała o tym m.in. w artykule z 2013 roku Katarzyna Chawryło, główna specjalistka Zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. "Źródłem problemów jest przede wszystkim niewystarczająca kontrola państwa nad procesami migracyjnymi, co prowadzi do nasilenia nastrojów ksenofobicznych wśród Rosjan, a także wzrost nacjonalizmów etnicznych i zapotrzebowania na decentralizację władzy w rosyjskich republikach narodowych (nie tylko na Kaukazie Północnym). Prowadzi to do eskalacji napięć na tle etnicznym i religijnym w społeczeństwie rosyjskim, które mogą stanowić zagrożenie dla spójności Federacji Rosyjskiej" - czytamy w materiale zamieszczonym na stronie OSW.

Jak podkreśla ekspertka, koncept ten ma być "receptą Kremla na problemy narodowościowe", a przy tym przystaje do narodowo-konserwatywnej ideologii, którą próbują wtłoczyć obywatelom do głów władze Federacji Rosyjskiej. Według Chawryło koncepcja ta, "poprzez odwoływanie się do myślenia imperialnego i resentymentów antyzachodnich", ma spajać rosyjskie społeczeństwo.