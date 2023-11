Do strzelaniny doszło w czwartek (30 listopada) rano na skrzyżowaniu Givat Shaul w pobliżu wjazdu do Jerozolimy w Izraelu. Według ustaleń miejscowej policji dwóch napastników otworzyło ogień do cywilów, którzy stali na pobliskim przystanku autobusowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzęsienia ziemi w Afganistanie doprowadziły do zniszczeń zabytkowych budowli

Strzelanina na ulicach Jerozolimy. Zginęła 24-letnia kobieta, siedem osób zostało rannych

Jak poinformował The Jerusalem Post, obaj terroryści zostali zastrzeleni przez służby bezpieczeństwa i obecnego na miejscu cywila. Tożsamość napastników nie jest na razie znana. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i przeszukała teren, by upewnić się, że żaden ze sprawców nie pozostał na wolności. W wyniku strzelaniny zginęła 24-letnia kobieta, a siedem innych osób odniosło obrażenia, w tym stan pięciu z nich oceniono jako ciężki - przekazał izraelski zespół ratownictwa medycznego Magen David Adom.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania z ataku. Jedno z nich zostało opublikowane przez portal KAN News w serwisie X. Materiał wideo przedstawia ruchliwe skrzyżowanie, na którym wybucha panika. Słychać również strzały, po których grupa ludzi ucieka z miejsca zdarzenia przez przejście dla pieszych, które przecina skrzyżowanie.

Siły Izraela zastrzeliły dwóch palestyńskich chłopców? Ośmiolatek i 15-latek mieli zginąć w wyniku nalotu

Według najnowszych doniesień podanych przez AlJazeera, siły zbrojne Izraela mają być odpowiedzialne za zastrzelenie dwóch palestyńskich chłopców podczas nalotu na obóz dla uchodźców w Jeninie, zlokalizowanym na północy okupowanego Zachodniego Brzegu. W wyniku ataku miały zginąć w sumie cztery osoby, w tym ośmiolatek postrzelony w głowę i 15-latek ugodzony w klatkę piersiową. W trakcie nalotu, jak podała AlJazeera, aresztowano 17 Palestyńczyków. Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca twierdzi, że siły izraelskie uniemożliwiły lekarzom dotarcie do obozu, mimo że znajdowały się tam osoby wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.