Kolejny rosyjski generał zginął w Ukrainie. Nieoficjalnie: Miał stanąć na minie w Doniecku

Międzyregionalna organizacja społeczna (MROO) "Kreml" (skupiająca absolwentów Moskiewskiej Szkoły Dowództwa Połączonego Uzbrojenia) poinformowała o śmierci generała dywizji armii rosyjskiej Władimira Zawadskiego - informuje portal rbc.ru. W publikacji podano, że zmarł 28 listopada. Nie podano jednak żadnych szczegółów. Ministerstwo Obrony Rosji nie skomentowało na razie informacji o śmierci Zawadskiego. Śmierć generała potwierdziły za to źródła ukraińskie, niezależny rosyjski ekspert wojskowy Rusłan Lewijew z grupy CIT oraz rosyjskie media okupowanego Doniecka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ludzie potrzebują chleba, ale potrzebują też okien". Relacja z charytatywnej aukcji DESA dla Ukrainy

Z informacji strony ukraińskiej wynika, że generał stanął na minie we wtorek, wczesnym popołudniem. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie to się stało, ale 14. Korpus, w którym miał służyć generał, wchodzi w skład Zgrupowania "Dniepr", które bezskutecznie walczy z ukraińskimi desantami nad rzeką. Są to tereny, gdzie ukraińscy żołnierze ściśle współdziałają z ukraińskimi partyzantami oraz grupami dywersyjnymi. Działając w głębi okupowanych terenów, m.in. minują drogi.

Portal Medusa podkreśla, że to dwunasty wyższy oficer Sił Zbrojnych Rosji, który według nieoficjalnych informacji miał zginąć od początku inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Do tej pory oficjalnie potwierdzono śmierć siedmiu z nich.

Wojna w Ukrainie - sytuacja na froncie

W ciągu minionej doby doszło do 101 starć wojsk ukraińskich z rosyjskimi. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie przeprowadzili 11 uderzeń rakietowych i 28 nalotów na pozycje ukraińskie i obiekty cywilne. Dokonali również 43 ostrzałów artyleryjskich.

Skutkiem tych ataków są ranni wśród ludności cywilnej, a także poważne zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury cywilnej. Zniszczone zostały między innymi prywatne budynki mieszkalne i trzykondygnacyjny blok w mieście Myrnohrad w obwodzie donieckim.

Szczególnie ciężkie walki toczą się nadal w okolicach Bachmutu i Awdijiwki, gdzie siły ukraińskie odpierają ataki Rosjan. Wojska rosyjskie prowadzą działania zmierzające do okrążenia Awdijiwki.

Jednocześnie siły zbrojne Ukrainy kontynuują działania ofensywne w kierunku Melitopola. W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło dwa naloty na zgrupowania rosyjskich wojsk i sprzętu. Wojska rakietowe i artyleryjskie uderzyły w dwa zgrupowania, a także w magazyny broni i paliwa.