W środę 29 listopada Stolica Apostolska przekazała kolejne informacje na temat zdrowia papieża Franciszka. Jak poinformowano w komunikacie, stan Ojca Świętego jest stabilny, ponieważ kontynuuje on leczenie trwającego zapalenia płuc wynikającego z infekcji grypowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzęsienia ziemi w Afganistanie doprowadziły do zniszczeń zabytkowych budowli

Nowe informacje ws. papieża Franciszka. Jego stan jest stabilny

"Stan Ojca Świętego jest stabilny, nie ma gorączki, ale utrzymuje się zapalenie płuc związane z zaburzeniami oddychania" - przekazał Watykan w oświadczeniu, które cytuje Katolicka Agencja Prasowa. Jak dodano, papież Franciszek kontynuuje antybiotykoterapię.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Odwołano jego wyjazd do Dubaju

Watykan poinformował we wtorek, że planowana na piątek podróż papieża do Dubaju na szczyt klimatyczny została odwołana. Dyrektor Biura Matteo Bruni w krótkiej nocie przekazał, że papież na prośbę lekarzy zdecydował się zrezygnować z podróży do Dubaju. Bruni wyjaśnił, że decyzja zapadła mimo poprawy stanu zdrowia papieża, u którego w piątek stwierdzono zapalenie płuc. Nadal utrzymywał się stan zapalny górnych dróg oddechowych. Stolica Apostolska pragnie mimo nieobecności papieża uczestniczyć w dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych. Papież miał w sobotę wygłosić przemówienie do konferencji i odbyć szereg dwustronnych spotkań.

Z kolei w środę papież przyjął wiernych na audiencji generalnej w watykańskiej auli Pawła VI. - Jako że jeszcze nie czuję się dobrze, z powodu grypy mam ochrypły głos, odczyta ją [katechezę - red.] ksiądz Ciampanelli - powiedział. W kazaniu papież napisał, że obecne czasy stawiają jednostkę i postęp techniczny ponad wszystko i nie stawiają sobie żadnych ograniczeń. Pozostającym w tyle okazywana jest obojętność. Podkreślił, że jesteśmy pierwszą cywilizacją w historii, która globalnie próbuje zorganizować społeczeństwo bez obecności Boga. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał, że zbliża się Adwent. Zaapelował, by otworzyć się na Chrystusa, ukrytego pod postacią człowieka smutnego, samotnego i głodnego.

Jak informowaliśmy na początku tygodnia, Biuro Prasowe Watykanu poinformowało w poniedziałek, że stan zdrowia papieża Franciszka, u którego stwierdzono infekcję płuc, poprawił się. Dyrektor Biura Prasowego Matteo Bruni poinformował, że papież nie ma gorączki i oddycha coraz lepiej. Powtórzył, że wykonana w sobotę w klinice Gemelli tomografia komputerowa wykluczyła zapalenie płuc.

W ramach terapii papieżowi podawane są dożylnie antybiotyki. Mimo choroby Franciszek przyjął w poniedziałek na półgodzinnej audiencji prezydenta Paragwaju Santiago Penę Palaciosa. Cytowany przez Vatican News Bruni przekazał, że "aby ułatwić papieżowi powrót do zdrowia, niektóre ważne zobowiązania zaplanowane na najbliższe dni zostały przełożone, aby mógł poświęcić im niezbędny czas i energię". Jak dodał, "inne [spotkania - red.], o charakterze instytucjonalnym lub łatwiejsze do zniesienia nie zostały przełożone".