Zawieszenie broni w Gazie przedłużone. Izrael: "Przerwa operacyjna będzie kontynuowana". Hamas potwierdza

Izrael i Hamas zgodziły się w czwartek na wydłużenie zawieszenia broni o co najmniej jeden dzień, na kilka minut przed wygaśnięciem sześciodniowego rozejmu - przekazuje agencja informacyjna Reuters. Izraelska armia poinformowała, że rozejm będzie kontynuowany, aby umożliwić negocjatorom prowadzenie dalszych rozmów na temat uwolnienia kolejnych zakładników. "W świetle wysiłków mediatorów mających na celu kontynuowanie procesu uwalniania zakładników i z zastrzeżeniem warunków ramowych, przerwa operacyjna będzie kontynuowana" - czytamy w izraelskim oświadczeniu, wydanym na kilka minut przed wygaśnięciem tymczasowego rozejmu.

Również bojownicy Hamasu poinformowali, że zawieszenie broni będzie przedłużone. Jak informuje Reuters, grupa bojowników przekazała wcześniej, że Izrael odmówił przyjęcia kolejnych siedmiu kobiet i dzieci oraz ciał trzech innych zakładników w zamian za przedłużenie rozejmu. Szczegóły czwartkowego porozumienia nie są na razie znane.

Amerykański Sekretarz Stanu Antony Blinken przybył do Izraela, aby rozmawiać na temat rozejmu i pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. To jego kolejna wizyta od 7 października. Przypomnijmy, że tego dnia Hamas wdarł się na teren Izraela, zabijając - jak przekazuje strona izraelska - około 1200 osób i biorąc ok. 240 zakładników. W reakcji na to Izrael zaatakował Strefę Gazy, w wyniku czego zginąć miało ponad 15 tysięcy osób.

Konflikt w Gazie. W środę Hamas uwolnił 16 zakładników

Hamas uwolnił w środę łącznie 16 zakładników, którzy byli przetrzymywani w Strefie Gazy. Zostali oni przekazani pracownikom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Z kolei Izrael ma uwolnić 30 osób: 16 dzieci i 14 kobiet - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Kataru, który wraz z Egiptem i Stanami Zjednoczonymi prowadzi mediacje w tej sprawie z Izraelem.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Hamas najpierw uwolnił 10 osób. To między innymi pięć kobiet, troje dzieci i 18-latek. Wśród nich jest osoba z podwójnym obywatelstwem holendersko-izraelskim, trzy osoby z podwójnym obywatelstwem niemiecko-izraelskim oraz kobieta z podwójnym obywatelstwem amerykańsko-izraelskim. O uwolnieniu ostatniej z wymienionych kobiet wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który przebywa z wizytą w stanie Colorado. "Mam dobrą wiadomość do przekazania: Liat Benin jest bezpieczna w Egipcie. Rozmawiałem z jej rodzicami. Mam nadzieję, ze niebawem będzie w domu razem z trójką swoich dzieci" - powiedział amerykański prezydent.

Wcześniej biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu podało, że Hamas uwolnił dodatkowo dwie kobiety z podwójnym obywatelstwem: rosyjskim i izraelskim. Oprócz tego uwolnionych zostało czterech obywateli Tajlandii.

Wysoki rangą doradca izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu Mark Regev przekazał BBC, że Izrael jest skłonny kontynuować zawieszenie broni "tak długo, jak Hamas będzie uwalniał zakładników". "Trzeba wywrzeć presję na Hamas. Jeśli nadal będą uwalniać zakładników, zawieszenie broni może być kontynuowane" - powiedział.