Klientka znanej nowojorskiej restauracji doznała szoku, gdy jadła sałatkę. Znalazła w niej palec

Allison Cozzi znalazła kawałek ludzkiego palca w swojej sałatce 7 kwietnia br. Jak się później okazało, należał on do menadżerki restauracji, która wcześniej poważnie się skaleczyła. Sprawa trafiła do sądu, klientka zażądała odszkodowania.

Nowy Jork. Klientka restauracji znalazła palec w sałatce. Należał do menadżerki

Allison Cozzi z Greenwich w stanie Connecticut miała znaleźć część palca w swojej sałatce, kiedy już miała go w buzi - przekazało CBS News. Po zdarzeniu kobieta wniosła pozew przeciwko restauracji Chopt w Nowym Jorku oraz grupie restauracyjnej Founders Table. Oskarżono w nim restaurację o lekkomyślność pracowników oraz niedbałe podejście do swoich obowiązków. W trakcie prowadzonego dochodzenia okazało się, że kierowniczka restauracji przypadkowo odcięła kawałek swojego palca wskazującego lewej ręki podczas krojenia liści rukoli. Następnie kobieta udała się do szpitala, jednak odcięty kawałek palca znalazł się w sałatce, którą otrzymała Allison Cozzi.

Nowy Jork. Klientka żąda odszkodowania od restauracji

Treść pozwu została opublikowana 27 listopada. Jak wynika z dokumentu, kobieta w wyniku zdarzenia doznawała ataków paniki, nudności, zawrotów głowy, bólu szyi oraz ramion. Miała również stracić sporą ilość pieniędzy w celu poprawienia swojego stanu zdrowia. Marc Reibman, adwokat Cozzi nie chciał komentować zdarzenia, stwierdził, że wszystko zostało zawarte w pozwie. "Nie chce zwiększać stresu i niepokoju, jaki spowodował ten incydent" - przekazał w rozmowie z NBC News.

W dokumencie nie zawarto jednak informacji, jakiego odszkodowania zażądała Cozzi. Według informacji przekazanych przez departament zdrowia hrabstwa Westchester restauracja została ukarana mandatem w wysokości 900 dolarów (ponad 3,5 tys. złotych).

Do podobnych zdarzeń miało dojść w Kalifornii, Michigan czy na Florydzie. Klienci tamtejszych restauracji również mieli znaleźć w jedzeniu kawałki palców - podało CBS News.