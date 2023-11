Człowieczeństwo zostało daleko w tyle. Koszmar na wideo z pól wokół Awdijiwki

Do sieci wrzuciła je 47 Brygada Zmechanizowana, która od około miesiąca broni najciężej atakowanego odcinka na północ od miasta. Koksowni i kilku kilometrów linii kolejowej do rejonu wsi Stepowe. Rosyjskie dowództwo jest zdeterminowane odnieść sukces na tym odcinku i zagrozić okrążeniem Awdijiwce od północy. Od połowy października idzie tam atak za atakiem. Pewne sukcesy są, ale okupione ogromnymi stratami. Przynajmniej z perspektywy normalnego człowieka, ale najwyraźniej nie rosyjskich generałów.

Krótki epizod z wojny

Wspomniane nagranie trafiło do sieci 24 listopada. Opis jest szczątkowy i nie zawiera żadnych istotnych informacji poza ogólną lokalizacją - Awdijiwka. Wskazanie konkretnego miejsca nie jest jednak trudne. To po wschodniej stronie linii kolejowej biegnącej na północ z koksowni. Mniej więcej na wysokości wsi Stepowe, która jest po drugiej stronie torów. Układ drzew i dróg nie pozostawia wątpliwości. To jeden z głównych kierunków natarcia Rosjan od początku ofensywy w tym rejonie. Do połowy października ten teren był pod kontrolą Ukraińców. Później przeszedł pod kontrolę Rosjan, choć widać jak bardzo jest ona umowna. To obszar, na który Ukraińcy już się nie zapuszczają, ale jak najbardziej mają pod obserwacją i ostrzałem. Rosjanie natomiast najwyraźniej nie mają żadnych stałych pozycji obronnych.

Widoczni na nagraniu dwaj sprawni żołnierze ciągną na pałatce lub płaszczu rannego. Idą z kierunku nasypu kolejowego i zabudowań niewielkiej stacji kolejowej, położonej obok Stepowego. W jej ruinach i okolicznych drzewach regularnie gnieżdżą się Rosjanie, ale są systematycznie atakowani przez Ukraińców i ponoszą ciężkie straty, nie mogąc posunąć się dalej, ani na dobre umocnić. Być może widoczni na nagraniu żołnierze są jakimiś niedobitkami kolejnego pododdziału rzuconego do ataku, który skończył marnie. Z jakiegoś powodu dwaj sprawni Rosjanie postanawiają porzucić rannego towarzysza na otwartej przestrzeni. Choć widać, że jest przytomny i próbuje czołgać się za nimi, kiedy odchodzą. Na nagraniu nie widać, co się z nim stało.

Dwaj sprawni żołnierze przeszli kilkadziesiąt metrów i postanowili odpocząć pod kikutem jednego z drzew, rosnących wzdłuż szutrowej drogi prowadzącej ze wsi Krasnochoriwka, która jest punktem wyjścia dla rosyjskich ataków w tym rejonie. Siedzenie na widoku w takim miejscu nie było rozsądnym pomysłem. Widać, jak w jednego z żołnierzy wlatuje ukraiński dron FPV, zabijając go na miejscu. Drugi Rosjanin po chwili oszołomienia nakrywa resztki swojego towarzysza materiałem wyjętym spod rannego, po czym oddala się ku Krasnochoriwce. Wszędzie wokół leżą liczne ludzkie szczątki, fragmenty rozbitych pojazdów i drzew przemielonych przez wybuchy. Całe nagranie można zobaczyć w linku poniżej. Jak na realia tej wojny i wideo z dronów polujących na ludzi, to nie jest szczególnie drastyczne.

I wojna światowa z dronami

Takie są jednak realia walk nie tylko w rejonie Awdijiwki, ale na większości frontu. Coś, co jest nie bez powodu nazywane I wojną światową, ale z dronami. Obie strony nie posiadają sił i środków, żeby prowadzić wojnę bardziej dynamiczną, jakiej można by się spodziewać w XXI wieku. Jest to w znacznej mierze wojna pozycyjna, a próby jakichś większych ataków przy użyciu pojazdów opancerzonych szybko są wykrywane przez wszechobecne drony i kontrowane artylerią, rakietami przeciwpancernymi oraz minami. Efektem jest częste wysyłanie do ataków niewielkich grup piechoty, która w najlepszym przypadku może liczyć na wsparcie dronów, artylerii i ognia z czołgów. W najgorszym jest praktycznie wysyłana samopas i z bardzo małymi szansami na sukces oraz przeżycie, co przydarza się głównie Rosjanom.

W początkowym okresie ofensywy pod Awdijiwką atakowali dużymi kolumnami ciężkiego sprzętu, ale skończyło się to bardzo ciężkimi stratami rzędu kilkuset pojazdów w ciągu miesiąca. Teraz do ataku pchana jest prawie sama piechota. Tak jak od połowy października do początku listopada Ukraińcy raportowali w swoich statystykach po dziesiątki zniszczonych pojazdów opancerzonych wroga i około tysiąca zabitych dziennie (dla całego frontu, ale gros strat z rejonu Awdijiwki), tak teraz zabitych nadal raportują po około tysiąc, ale zniszczonych pojazdów to już po kilka sztuk. Do konkretnych liczb nie ma co się w tym przypadku przywiązywać, bo to niemożliwe do zweryfikowania dane jednej ze stron konfliktu, ale pozwalają one uświadomić sobie ogólny trend.

Ze strony Rosjan regularnie pojawiają się nagrania, albo spisane relacje, mówiące o koszmarnych stratach w pododdziałach złożonych ze zmobilizowanych, rezerwistów czy byłych więźniów. Na zasadzie "było nas kilkudziesięciu, zostało kilku". Okraszonych narzekaniami na głupotę dowództwa w ogóle nieszanującego życia swoich ludzi, brak wyposażenia, zaopatrzenia i wsparcia. Pomimo tego dzień w dzień na Ukraińców idą kolejne ataki. Nie przekładają się one na jakieś wielkie sukcesy, ale nie da się zaprzeczyć, że po trupach tysięcy swoich towarzyszy, Rosjanie miejscami powoli pełzną naprzód. To znaczy akurat nie na kierunku Stepowego, skąd pochodzi opisywane nagranie. Tam front co do zasady stoi od prawie miesiąca i Rosjanie nie są w stanie uchwycić ruin wioski. Jednak nieco dalej systematycznie przesuwają się powoli na północ wzdłuż torów. Na południe od Awdijiwki, na terenie niewielkiego terenu przemysłowego przy obwodnicy Doniecka, też udało im się posunąć kilkaset metrów naprzód. To sukces ostatnich dni. Po prawie dwóch latach bezowocnych starań.

Rejon Awdijiwki. Obszar widoczny na opisanym nagraniu to podstawa środkowej z trzech górnych strzałek. Obszary zaznaczone na czerwono to niedawne, albo względnie niedawne zdobycze Rosjan Fot. @Pouletvolant3/X

Mapa w większej rozdzielczości

Podobnych sukcesów nie ma jednak na dwóch kolejnych kierunkach, czyli koksowni i ogólnie południu, południowym zachodzie od Awdijiwki. W tym pierwszym miejscu Rosjanie w połowie listopada dotarli do linii kolejowej i ogrodzenia zakładu, ale od tego czasu zero dalszych postępów. Na południowym odcinku walk, w rejonie wsi Wodziane i Opytne, Rosjanie nie mogą się pochwalić trwałymi sukcesami od października. Próbują, ale bezskutecznie. Sytuacja nie wygląda więc krytycznie dla Ukraińców. Nie oznacza to jednak, że nie jest trudna. Ukraińcy też ponoszą straty. Najpoważniejsze od ataków dronów FPV, bomb szybujących i artylerii. Ukraińskiemu wojsku ma poważnie brakować amunicji artyleryjskiej oraz moździerzowej. Po szczycie zachodnich dostaw i zużycia w czasie letniej ofensywy nadszedł zapowiadany okres posuchy, który nie ustąpi najpewniej przez najbliższe pół roku. Do czasu zwiększenia produkcji w USA i Europie.

Wymęczanie Ukraińców

Oznacza to tyle, że aktualnie raczej nie ma ryzyka jakiegoś nagłego i gwałtownego załamania się ukraińskiej obrony w rejonie Awdijiwki. Nie jest natomiast wykluczone, że Rosjanie po prostu wymęczą zwycięstwo w rodzaju tego bachmuckiego. Po zamieszczonym wcześniej nagraniu widać, jakie mają podejście do swoich najmniej wartościowych żołnierzy. Straty wśród nich nie są szczególnie istotne. Może coś zdobędą i zabiją jakichś Ukraińców jeśli dobrze im pójdzie. Jeśli nie, to ściągną uwagę i wymuszą zużycie na nich cennej amunicji. Bardziej wartościowe pododdziały może zyskają przy okazji szansę na zadanie Ukraińcom strat, kiedy ci na przykład wyślą bojowy wóz piechoty M2 Bradley celem wsparcia atakowanej pozycji.

Najistotniejszym pytaniem jest, na jak długo Rosjanom wystarczy sił do takiego działania. Podczas bitwy o Bachmut też tygodniami front praktycznie się nie przesuwał, ale w końcu gdzieś wymęczeni Ukraińcy pękali pod naporem masowych ataków "zombie", wspieranych przez znacznie mniejsze wysoce profesjonalne pododdziały szturmowe grupy Wagnera i wojsk powietrznodesantowych. Zobaczymy czy Rosjanom uda się powtórzyć to osiągnięcie w Awdijiwce i czy Ukraińcy ponownie będą się bronić do upadłego, nie chcąc oddać miasta, które zyskało znaczenie symboliczne.