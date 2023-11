Podczas działań odwetowych Izraela za atak Hamasu 7 października w Strefie Gazy zginęło ok. 15 tys. Palestyńczyków, wielu miało zostać także aresztowanych - w tym także dzieci. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanjahu w wywiadzie przeprowadzonym dla niemieckiego dziennika "Bild" zapowiedział dalszy plan działań po zakończeniu zawieszenia broni w Gazie oraz krytycznie odniósł się do protestów przeciwko działaniom wojskowym prowadzonym przez jego kraj. Podczas rozmowy z dziennikarzem ostrzegał również przed grożącym Zachodowi islamskim terroryzmem. - Jeśli Bliski Wschód upadnie, Europa będzie następna. Jesteśmy na pierwszej linii frontu naszej wspólnej cywilizacyjnej wojny z barbarzyńcami - twierdził premier Izraela.

Premier Izraela ostrzega Europę przed zagrożeniem terrorystycznym. "Jesteście następni"

- Jesteście następni, zrozumcie to. Niemcy, Europa. Hamas jest częścią terrorystycznej osi Iranu, Hezbollahu, Huti i innych. Ich celem jest doprowadzenie najpierw Bliskiego Wschodu, a następnie świata do epoki barbarzyństwa, ciemnych wieków średniowiecza. Tego właśnie chcą. Jeśli ludzie jeszcze sobie tego nie uświadomili, to powinni. Nie odejdą, dopóki ich nie pokonamy - zaznaczał w wywiadzie Benjamin Netanjahu. - W historii cywilizacji są chwile, kiedy cywilizowani ludzie muszą zająć stanowisko - dodawał.

Premier Izraela krytycznie wypowiedział się również o demonstracjach przeciwko działaniom wojskowym w Strefie Gazy oraz odpowiedział na stawiane mu zarzuty. - To straszny upadek moralny protestujących. Stanęli zasadniczo po stronie morderców. Barbarzyńców, którzy gwałcili i mordowali kobiety, którzy zabijali dzieci na oczach ich rodziców i rodziców na oczach ich dzieci, którzy palili ludzi żywcem - mówił Netanjahu. - Nie atakujemy cywilów. Każda śmierć cywila to tragedia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by tego uniknąć. I na tym polega różnica między nami a ludźmi, z którymi walczymy - dodawał.

Izrael zapowiada kontynuację działań zbrojnych w Strefie Gazy. Netanjahu: "Nie mamy innego wyboru"

W trakcie wywiadu premier Netanjahu odniósł się do trwającego zawieszenia broni oraz zapowiedział, że po jego zakończeniu Izrael będzie kontynuował działania zbrojne. - Zawarliśmy porozumienie, na mocy którego kobiety, dzieci i cudzoziemcy zostaną uwolnieni. Kiedy to się stanie, będziemy kontynuować walkę. Hamas twierdzi, że powtórzy masakrę, której dokonał - najgorszą zbrodnię przeciwko narodowi żydowskiemu od czasów Holokaustu. Mówi, że zrobi to ponownie - mówił premier Izraela. - Nie mamy więc innego wyboru, jak tylko zniszczyć Hamas - zaznaczał.

Associated Press podaje, że sekretarz stanu USA Antony Blinken udał się do Izraela w celu uzgodnienia dalszych planów rządu Netanjahu wobec Strefy Gazy. Zapowiedział ponadto, że Białemu Domu zależy na kontynuowaniu trwającego zawieszenia broni między stronami. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przedłużyć zawieszenie broni, abyśmy mogli wydostać więcej zakładników i dostarczać więcej pomocy humanitarnej - zapowiedział Blinken.

Tymczasowy rozejm między Izraelem a Palestyną zakończyć ma się w środę (29 listopada) po wypuszczeniu przez Hamas ostatniej grupy zakładników. Jak donosi AP, terroryści wciąż przetrzymują jednak około 160 osób. Rząd Izraela nie wyklucza, że dalsze negocjacje mogą przynieść przedłużenie rozejmu, ale nie udziela reporterom szczegółowych informacji. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uwolnić zakładników. Nic nie jest jeszcze potwierdzone - zapewniał Eylon Levy, rzecznik rządu Izraela cytowany przez Agencję Reutera. - Mówimy o bardzo delikatnych negocjacjach, w których ludzkie życie wisi na włosku - dodawał.

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami rządu Izraela, który godził się na utrzymanie rozejmu w zamian za wypuszczenie 10 zakładników dziennie, zawieszenie broni mogłoby więc potrwać przez kolejne tygodnie. W wyniku dotychczasowych negocjacji wolność odzyskało ponad 80 osób przetrzymywanych przez Hamas, w tym 60 obywateli Izraela.