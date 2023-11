Kiedy skończy się wojna w Ukrainie? Wiadomo, na co czeka Władimir Putin

Donald Trump jest głównym kandydatem Partii Republikańskiej do objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. W nadchodzących wyborach, zaplanowanych na listopad 2024 roku, o reelekcję ubiegać się będzie także Joe Biden. Zdaniem ekspertów kandydatura i potencjalne zwycięstwo Trumpa może okazać się kluczowe w kwestii pokoju w Ukrainie.

Amerykański urzędnik: Putin czeka z zawarciem pokoju. Ta data jest kluczowa

Po wtorkowym (28 listopada) spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli poinformowano o dalszym wsparciu Ukrainy przez Sojusz. Podkreślono przy tym, że porozumienie pokojowe w przyszłym roku "jest mało prawdopodobne". - Myślę, że Putin nie zawrze rozejmu, ani nie podejmie zdecydowanych kroków w kierunku zawarcia pokoju, zanim nie zobaczy wyniku naszych wyborów - powiedział w rozmowie z Agencją Reutera urzędnik, który udzielił informacji pod warunkiem zachowania anonimowości.

Zapytany przez dziennikarzy, czy wyraża on swoją prywatną opinię, czy też jest to pogląd rządu USA, urzędnik przyznał, że to "powszechnie podzielane założenie". - W takim kontekście wszyscy sojusznicy wyrazili zdecydowane poparcie dla Ukrainy - dodał podając wnioski z wtorkowego spotkania NATO. W kontekście wyborów prezydenckich w USA oraz dalszych działań Putina nie wymienił jednak bezpośrednio nazwiska Trumpa. Nie powiedział także wprost, jak wynik głosowania miałby wpłynąć na poparcie dla Ukrainy.

Wybory prezydenckie w USA. Joe Biden za stary na reelekcję?

Według sondażu Ipsos przygotowanego w połowie listopada dla Agencji Reutera Donald Trump prowadzi w wyścigu o fotel prezydenta. Kandydat Republikanów ma obecnie 51 proc. poparcia, podczas gdy na Joe Bidena planuje zagłosować 49 proc. respondentów. Jak przekazał Reuters, "wynik ten mieścił się w przedziale wiarygodności sondażu wynoszącym około czterech punktów procentowych". Wcześniejsze sondaże przeprowadzane wśród Amerykanów wskazywały, że z racji wieku Joe Biden nie powinien ubiegać się o reelekcję. Gdyby jednak zwyciężył w przyszłorocznych wyborach, w momencie zakończenia drugiej kadencji (2028 rok) miałby 86 lat.