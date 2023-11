"Tajemnicza choroba układu oddechowego" w Chinach. Władze reagują na pytania WHO

Od połowy października WHO monitoruje wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego wśród dzieci w północnych Chinach - pisze Business Insider w materiale poświęconym "tajemniczej chorobie układu oddechowego". Jak przekazują światowe media, przodują zachorowania wśród dzieci, ale ofiarami choroby padają również dorośli. Chiny uspokajają i twierdzą, że za zachorowaniami nie stoi nowy wirus.

"Słyszysz: niezdiagnozowany, dzieci, Chiny". Epidemiolożka: To zawsze jest niepokojące

Maria Van Kerkhove, amerykańska epidemiolożka pełniąca obowiązki dyrektora departamentu WHO ds. gotowości i zapobiegania epidemiom i pandemiom, powiedziała w piątkowym wywiadzie dla STAT, że wzrost zachorowań w Chinach odzwierciedla zwiększoną falę przypadków, a nie dyskretne skupiska, które wskazywałyby na nowego wirusa.

"Słyszysz: 'niezdiagnozowany'. Ludzie myślą: 'cóż, to znaczy, że musieli wykluczyć wszystko inne, a zatem prawdopodobnie jest to nowy wirus'. Słyszysz 'skupiska', co oznacza, że niektóre osoby są ze sobą powiązane w czasie i przestrzeni. 'Dzieci' - to zawsze jest niepokojące - 'z zapaleniem płuc', co wskazuje na poziom ciężkości. I słyszysz 'Chiny'. Myślę więc, że wiele osób natychmiast wróciło do początku pandemii COVID i pomyślało: O Boże. Tylko nie to" - mówiła ekspertka, którą cytuje Business Insider.

Jak skomentowała przedstawicielka Światowej Organizacja Zdrowia, dane dostarczone przez Chiny sugerują, że ostatnie przypadki zachorowań są związane ze zniesieniem ograniczeń COVID 11 miesięcy temu. Jak wskazała, w wyniku wprowadzonych w trakcie pandemii obostrzeń powstała luka immunologiczna, która polega na tym, że drastycznie zmniejszyło się również przenoszenie się innych powszechnie występujących wirusów i bakterii, takich jak grypa czy RSV. W tym czasie dzieci, które nigdy nie były narażone na kontakt z nimi, rozwinęły niewiele odporności. Kiedy wszystko wróciło do normy zachorowania powróciły ze zdwojoną siłą - przekazała Van Kerkhove.

Dodatkowo chińscy urzędnicy ds. zdrowia powiedzieli, że zarejestrowane przypadki zachorowań na choroby układu oddechowego są spowodowane przez znane patogeny. Van Kerkhove powiedziała, że dostarczyli oni WHO odpowiednie dane procentowe. Władze poinformowały również WHO, że nie wykryły żadnych nowych wariantów ani podtypów znanych patogenów.

Chiny. Rząd wydłuża godziny pracy klinik z powodu masowych zachorowań. Są pierwsze zgony

Jak podaje z kolei Reuters, chińskie ministerstwo zdrowia wezwało w odpowiedzi w niedzielę lokalne władze do zwiększenia liczby klinik leczenia gorączki. Rzecznik Narodowej Komisji Zdrowia Mi Feng przekazał, że wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego był związany z jednoczesnym krążeniem kilku rodzajów patogenów, a w szczególności grypy. - Należy podjąć wysiłki w celu zwiększenia liczby odpowiednich klinik i obszarów leczenia, odpowiednio wydłużyć godziny pracy i wzmocnić gwarancje dostaw leków - zaznaczył. Ministerstwo wezwało także do zwiększenia liczby klinik gorączki i szczepień dla dzieci i osób starszych.

- Konieczne jest wykonanie dobrej pracy w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii w kluczowych zatłoczonych miejscach, takich jak szkoły, instytucje opieki nad dziećmi i domy opieki, a także ograniczenie przepływu ludzi i wizyt - dodał Mi Feng. Chiński urzędnik zwrócił uwagę między innymi na szkoły, ponieważ liczba zachorowań jest szczególnie wysoka wśród dzieci w północnych Chinach, w tym w Pekinie. Szpitale przestrzegają w tych miejscach mieszkańców o długim czasie oczekiwania.

Chiński rząd oświadczył w piątek, że grypa osiągnie szczyt tej zimy i wiosny. Ostrzegła również przed ryzykiem ponownego wzrostu zakażeń COVID. - Wszystkie miejscowości powinny wzmożyć raportowanie informacji na temat chorób zakaźnych - zaznaczono.